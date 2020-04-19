На Борисовский прудах в столице спасли людей с плота

По сообщению пресс-службы департамента ГОЧСиПБ, 19 апреля были спасены четверо молодых людей, которые катались на плоту по Борисовским прудам.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в 19:10 возле поисково-спасательной станции "Борисовская". Четверо молодых людей катались на плоту, один из них упал в воду. Заметившие это очевидцы позвонили в службу спасения. Дежурная смена спасателей в составе Алексея Грязнова и Романа Пасевина обнаружила плот в 500 метрах от станции. Молодых людей пересадили на борт катера. По пути на станцию 26 летнего пострадавшего завернули в согревающее одеяло, но от какой-либо дальнейшей помощи и госпитализации он отказался.

Московские спасатели призывают горожан соблюдать режим самоизоляции, не подвергать себя опасности в условиях распространения новой корнавирусной инфекции.