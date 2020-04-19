Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Один из крупнейших интернет-магазинов в России - Ozon начал продажу цифровых сертификатов на тест для выявления коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова директора по развитию бизнеса в Ozon Илоанги Ершовой.

Услуга предоставляется совместно торговой площадкой Ozon, сетью клиник "Медси" и онлайн-сервисом SmartMed. Пока она доступна только для жителей московского региона.

Сертификат предоставляет право после регистрации на сайте smartmed.pro, вызвать на дом лицензированного специалиста клиники "Медси", который возьмет биоматериал на анализ. Получить результаты проверки можно также от специалистов "Медси".

На сайте Ozon сертификаты на экспресс тесты на коронавирус можно найти в категории "Онлайн-медицина". Предлагается три варианта тестов, все с 30% скидкой. Экспресс-тест на COVID-19 в клиниках "Медси" (2399 руб.), на дому в пределах МКАД (4999 руб.), а также на дому в пределах 30 км от МКАД (5699 руб.).