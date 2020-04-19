Получить цифровой пропуск в Подмосковье теперь можно по смс

В Подмосковье появился еще один способ получения цифрового пропуска. Теперь пропуск, дающий право на передвижение по области и Москве, можно оформить по смс.

Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 0250. Оно должно содержать цель поездки, паспортные данные заявителя, его дату рождения, номер машины, если человек передвигается на машине, и данные транспортных карт "Тройка" или "Стрелка", если планируется передвижение на общественном транспорте.

Цель поездки нумеруется цифрами 1, 2 и 3, обозначающими, соответственно, поездку на работу (тогда нужно будет указать еще и ИНН работодателя), в медучреждение и поездку с другими намерениями. В последнем случае нужно указать причину, не превышающую 20 буквенных символов. Например, "на дачу".

До сегодняшнего дня оформить пропуск на передвижение по Подмосковью можно было лишь двумя способами: с помощью областного портала госуслуг и через мобильное приложение "Госуслуги СТОП коронавирус".