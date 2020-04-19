Камчатский вулкан Ключевской выбросил потоки лавы

Потоки лавы появились ночью в воскресенье на восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевского на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

"На восточном склоне Ключевского появился лавовый поток. На сайте института выведены изображения с камер видеонаблюдения, установленных в районе вулкана. На них видно, что лава продолжает вытекать из кратера", - приводит ТАСС сообщение специалистов института.

Напомним, довольно долгое время, в течение трех лет, на расположенном в 30 километрах от камчатского поселка Ключи вулкане Ключевском не фиксировали крупных извержений. Выбросы раскаленного материала начались в начале ноября прошлого года и продолжаются до сих пор. Вулканологи наблюдают термальную аномалию, пепловые шлейфы, редко - лавовые потоки. По мнению ученых, угрозы для жителей полуострова они пока не представляют.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.