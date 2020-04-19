На Сахалине нарушители режима изоляции заплатят 1,5 миллиона рублей

1,5 миллиона рублей - такова общая сумма штрафов, которую предстоит выплатить за нарушение режима изоляции жителям Сахалинской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Всего правоохранители и контролирующие органы выявили в островном регионе 169 человек, которые вопреки предписаниям

Роспотребнадзора не находились дома. За несоблюдение обязательного двухнедельного карантина граждане должны заплатить от 15 до 40 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч, юридических - от 200 до 500 тысяч рублей.

Больше всего пополнят бюджет таким образом в Южно-Сахалинске, здесь предписание заплатить штраф получили 70 человек.

Кстати, одними штрафами дело не ограничивается. К уголовной ответственности будет привлечен житель Ноглик, из-за которого коронавирусной инфекцией могли заразиться два человека.

По информации властей региона, островная полиция совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверяет в ежедневном режиме не менее 100 адресов в день.

Напомним, в Хабаровском крае к уголовной ответственности привлекут двух человек - жителей Советской Гавани и столицы региона. Они самовольно покинули больницы, имея подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции.

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