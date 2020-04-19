Прибывших во Владивосток из Таиланда россиян отпустили по домам

Жителей Приморского края, прибывших 18 апреля, бортом авиакомпании "Сибирь" (S7) из Королевства Таиланд отправили по домам, где они, как предполагается, будут соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Всего вывозным рейсом прибыли 195 дальневосточников, подавляющее большинство из них - приморцы.

- В обсерватор направились двое из прибывших - это гость из другого региона и один приморец, который не может обеспечить самоизоляцию в домашних условиях. Остальные будут находиться по месту жительства. Строгое соблюдение домашнего карантина, в течение 14 дней, будут отслеживать представители медицинских учреждений, наблюдая за здоровьем людей, а также сотрудники правопорядка, проверяя их местонахождение, - рассказали в оперативном штабе Приморья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сегодня, 19 апреля, планируется доставить из Токио во Владивосток до 128 россиян. Рейс будет выполнен авиакомпанией "Аврора". Кроме того, предварительно озвучена дата еще одного рейса из Таиланда. Планируется, что дополнительный борт вылетит за гражданами нашей страны уже в среду, 22 апреля. На борту самолета авиакомпании "Сибирь" вернутся домой 120 человек.

Между тем в Бангкоке ожидают вылета и хабаровчане. На заседании оперативного штаба 17 апреля губернатор Сергей Фургал напомнил, что вывезти их можно только с разрешения МИДа, и заграничные рейсы формируются федеральным центром. К тому же в Хабаровском крае всех прибывших из-за рубежа помещают в обсерватор, а это значит, что там должно быть нужное количество мест.

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