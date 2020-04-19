В авиакатастрофе в Хабаровском крае погибли четыре человека

Новости

Земан подтвердил участие в перенесенных торжествах по случаю Победы в Москве 22:35
Рогозин: Стройку комплекса для сверхтяжелой ракеты надо начать в 2021 году 22:12
Трубоукладчик "Академик Черский" направился в Египет 22:00
Ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ" 21:50
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве 21:36
Музыкант Мэтью Селигман умер от коронавируса 21:30
На Борисовский прудах в столице спасли людей с плота 21:11
Запуск спутников связи "Экспресс" отложен из-за брака в "Протоне" 21:01
Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом 20:48
Мурашко: Сейчас особенно актуален вопрос внедрения цифровых технологий 19:45
Сарик Андреасян экранизирует "Евгения Онегина" в стиле "Великого Гэтсби" 19:36
"Убийца" "Патриота": все проблемы подержанного Great Wall Hover 19:12
В Британии начнут фиксировать этническую принадлежность умерших от COVID-19 18:40
В Ростовской области пациент с COVID-19 сбежал из больницы 18:39
Проездной "Тройка" теперь можно заказать с доставкой на дом 18:21
Синоптики пообещали москвичам штормовой ветер на следующей неделе 18:08
Россия получит из Китая 1,6 млн защитных костюмов 17:17
На Ставрополье выкуп невесты привел к стрельбе 17:04
Невероятно, но факт. У "Буханки" была гидропневматическая подвеска 17:00
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории 16:46
В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты 16:42
От пневмонии умер композитор Александр Вустин 16:34
В Оренбургской области на карантин закрыли город Абдулино 16:33
В Казани изолировали детское онкоотделение из-за подозрения на COVID-19 16:32
Названы сочетания продуктов, которые избавят от проблем с кишечником 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
19.04.2020 22:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Небо ошибок не прощает

В авиакатастрофе в Хабаровском крае погибли четыре человека
Текст: Инесса Доценко (Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
В минувшую субботу неподалеку от села Лесное (35 километров от Хабаровска) потерпел крушение частный легкомоторный самолет Л-142. Катастрофа унесла жизни четырех человек. "Мы теряем друзей. Единомышленников. Коллег, - сообщили в Instagram представители аэродрома "Калинка", с которого вылетел самолет. - И понимаем снова: небо ошибок не прощает. Даже испытателям".

После падения Л-142 был полностью уничтожен огнем, спастись не удалось никому. В числе жертв катастрофы - владелец транспортного средства пилот-любитель Илья Карабут, летчик-испытатель Денис Яровой, эксперт сертификационного центра из Тюмени Михаил Охотников, четвертой стала девушка-пассажирка.

Фото: СК/РИА Новости
СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево

Следственные органы Дальневосточного СК России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

- Отрабатываются две версии: ошибка пилотирования и технические неисправности воздушного судна, - рассказала старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарья Немцева.

Напомним, почти год назад - 27 апреля - в районе аэродрома "Калинка" разбился легкий самолет Як-18Т "Тунгус". Тогда погибли двое - владелец самолета пилот-любитель Сергей Ланкин и президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимир Левшин. В 2018 году в составе сборной Хабаровского края, принявшей участие в открытом чемпионате Московской области по высшему пилотажу в третьей лиге, Владимир Левшин и Илья Карабут заняли второе и третье места в личном зачете.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС
Мурашко: Все пациенты с коронавирусом в РФ получают необходимое лечение
Силуанов: На конец года мы ожидаем в ФНБ около 7 трлн рублей
Орешкин предупредил о серьезных негативных цифрах по второму кварталу
Песков рассказал о непростом решении Путина перенести Парад
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Хакеры превратили страх перед пандемией в инструмент шантажа