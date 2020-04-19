В авиакатастрофе в Хабаровском крае погибли четыре человека

В минувшую субботу неподалеку от села Лесное (35 километров от Хабаровска) потерпел крушение частный легкомоторный самолет Л-142. Катастрофа унесла жизни четырех человек. "Мы теряем друзей. Единомышленников. Коллег, - сообщили в Instagram представители аэродрома "Калинка", с которого вылетел самолет. - И понимаем снова: небо ошибок не прощает. Даже испытателям".

После падения Л-142 был полностью уничтожен огнем, спастись не удалось никому. В числе жертв катастрофы - владелец транспортного средства пилот-любитель Илья Карабут, летчик-испытатель Денис Яровой, эксперт сертификационного центра из Тюмени Михаил Охотников, четвертой стала девушка-пассажирка. СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево Следственные органы Дальневосточного СК России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта). - Отрабатываются две версии: ошибка пилотирования и технические неисправности воздушного судна, - рассказала старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарья Немцева. Напомним, почти год назад - 27 апреля - в районе аэродрома "Калинка" разбился легкий самолет Як-18Т "Тунгус". Тогда погибли двое - владелец самолета пилот-любитель Сергей Ланкин и президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимир Левшин. В 2018 году в составе сборной Хабаровского края, принявшей участие в открытом чемпионате Московской области по высшему пилотажу в третьей лиге, Владимир Левшин и Илья Карабут заняли второе и третье места в личном зачете.