В Якутии молодым оленеводам будут выплачивать по миллиону рублей

У молодых якутских оленеводов появилась возможность получить по миллиону рублей на улучшение своих жилищных условий. Власти республики рассчитывают, что эта мера позволит наконец-то остановить отток кадров из отрасли.

В соответствии с программой "Молодой оленевод", запущенной по инициативе главы республики Айсена Николаева, на миллион рублей могут рассчитывать жители арктических районов Якутии в возрасте до 35 лет, которые проработали в отрасли как минимум четыре года.

- В 2020 году эта программа будет финансироваться из регионального бюджета. Ну а в дальнейшем планируется привлечение федеральных средств через Агентство по развитию человеческого капитала, - рассказал глава министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Владимир Черноградский.

Необходимость этой меры вызвана тем, что дела в оленеводстве в последнее время, к сожалению, значительно ухудшились. Если еще десять лет назад в этой отрасли работали 2,4 тысячи человек, то теперь осталось менее 1,4 тысячи оленеводов.

Поскольку оленей в Якутии сейчас становится некому пасти, более чем на 50 тысяч сократилось и само поголовье животных, а это основа относительного благополучия коренных малочисленных народов Севера.

Разумеется, коренные северяне работают далеко не только в оленеводстве, но местные власти решили помочь представителям именно этой отрасли, так как она имеет существенное отличие от любых других видов деятельности.

Оленеводы ведут кочевой образ жизни, месяцами не появляясь в родных населенных пунктах. Как правило, у них нет ни времени, ни средств на то, чтобы заняться обустройством постоянной крыши над головой. А остаться к старости без своего дома - не самая радужная перспектива.

Естественно, это обстоятельство отпугивает молодежь. И новая единовременная целевая выплата позволит покрыть большую часть расходов на строительство или приобретение жилья.