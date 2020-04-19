В Якутии молодым оленеводам будут выплачивать по миллиону рублей

Новости

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 23:37
Российские военные доставили в Молдавию медпомощь из Китая 23:21
Земан подтвердил участие в перенесенных торжествах по случаю Победы в Москве 22:35
Рогозин: Стройку комплекса для сверхтяжелой ракеты надо начать в 2021 году 22:12
Трубоукладчик "Академик Черский" направился в Египет 22:00
Ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ" 21:50
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве 21:36
Музыкант Мэтью Селигман умер от коронавируса 21:30
На Борисовский прудах в столице спасли людей с плота 21:11
Запуск спутников связи "Экспресс" отложен из-за брака в "Протоне" 21:01
Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом 20:48
Мурашко: Сейчас особенно актуален вопрос внедрения цифровых технологий 19:45
Сарик Андреасян экранизирует "Евгения Онегина" в стиле "Великого Гэтсби" 19:36
"Убийца" "Патриота": все проблемы подержанного Great Wall Hover 19:12
В Британии начнут фиксировать этническую принадлежность умерших от COVID-19 18:40
В Ростовской области пациент с COVID-19 сбежал из больницы 18:39
Проездной "Тройка" теперь можно заказать с доставкой на дом 18:21
Синоптики пообещали москвичам штормовой ветер на следующей неделе 18:08
Россия получит из Китая 1,6 млн защитных костюмов 17:17
На Ставрополье выкуп невесты привел к стрельбе 17:04
Невероятно, но факт. У "Буханки" была гидропневматическая подвеска 17:00
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории 16:46
В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты 16:42
От пневмонии умер композитор Александр Вустин 16:34
В Оренбургской области на карантин закрыли город Абдулино 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
19.04.2020 22:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деньги на дом

В Якутии молодым оленеводам будут выплачивать по миллиону рублей
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
У молодых якутских оленеводов появилась возможность получить по миллиону рублей на улучшение своих жилищных условий. Власти республики рассчитывают, что эта мера позволит наконец-то остановить отток кадров из отрасли.

В соответствии с программой "Молодой оленевод", запущенной по инициативе главы республики Айсена Николаева, на миллион рублей могут рассчитывать жители арктических районов Якутии в возрасте до 35 лет, которые проработали в отрасли как минимум четыре года.

- В 2020 году эта программа будет финансироваться из регионального бюджета. Ну а в дальнейшем планируется привлечение федеральных средств через Агентство по развитию человеческого капитала, - рассказал глава министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Владимир Черноградский.

Фото: Александр Корольков/РГ
Какие профессии оказались самыми востребованными в апреле

Необходимость этой меры вызвана тем, что дела в оленеводстве в последнее время, к сожалению, значительно ухудшились. Если еще десять лет назад в этой отрасли работали 2,4 тысячи человек, то теперь осталось менее 1,4 тысячи оленеводов.

Поскольку оленей в Якутии сейчас становится некому пасти, более чем на 50 тысяч сократилось и само поголовье животных, а это основа относительного благополучия коренных малочисленных народов Севера.

Разумеется, коренные северяне работают далеко не только в оленеводстве, но местные власти решили помочь представителям именно этой отрасли, так как она имеет существенное отличие от любых других видов деятельности.

Оленеводы ведут кочевой образ жизни, месяцами не появляясь в родных населенных пунктах. Как правило, у них нет ни времени, ни средств на то, чтобы заняться обустройством постоянной крыши над головой. А остаться к старости без своего дома - не самая радужная перспектива.

Естественно, это обстоятельство отпугивает молодежь. И новая единовременная целевая выплата позволит покрыть большую часть расходов на строительство или приобретение жилья.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС
Мурашко: Все пациенты с коронавирусом в РФ получают необходимое лечение
Силуанов: На конец года мы ожидаем в ФНБ около 7 трлн рублей
Орешкин предупредил о серьезных негативных цифрах по второму кварталу
Песков рассказал о непростом решении Путина перенести Парад
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса