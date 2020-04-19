В Якутии опробуют новые экспресс-тесты на коронавирус

Первые семь тысяч новых экспресс-тестов "Изотерм SARS-CoV-2 РНК - скрин" для выявления коронавирусной инфекции поступили в Республиканскую клиническую больницу №3 в Якутии. Медики отмечают, что они надежны и при этом в использовании требуют намного меньше времени, чем прежние.

Об этом сообщается на сайте правительства Республики Саха (Якутия).

По информации Минздрава республики, Якутия - один из первых регионов Российской Федерации, который получил тест-системы "Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин". Компания "АЛРОСА" выкупила их для безвозмездной передачи медицинским учреждениям Мирного и Якутска.

Как рассказала директор Медицинского центра АК "АЛРОСА" Юлия Кулакова, новая система тестирования разработана российскими медиками. Действие тестов основано на ПЦР-диагностике (полимеразной цепной реакции) выявления коронавируса. Преимущество данной системы тестов в том, что они готовы к применению в стандартных ПЦР-лабораториях и не требуют дополнительного оборудования.

- Использование нового метода заметно сокращает время ожидания пациентами получения результатов анализа и снижает риск ошибки. В частности, пациент получает результат анализа уже через час, с учетом того, что предварительная обработка образцов занимает 35 минут, а время исследования - 25 минут, - объяснила Юлия Кулакова.

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