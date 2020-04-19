Глава Татарстана попросил пособия по безработице для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее письмо Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Согласно недавнему постановлению правительства РФ N 245, пособие по безработице (12 130 рублей ) положено гражданам, уволенным с 1 марта 2020 года. Однако туда не попадают представители малого бизнеса, а эти граждане также могли бы получить поддержку в это непростое время. "Что касается самозанятых, то на пособие может претендовать тот, кто не менее одного раза оплатил налог на профессиональный доход", - пояснили в администрации главы республики.