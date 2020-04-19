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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заступился за малых

Татарстан ждет пособий по безработице
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
Глава Татарстана попросил пособия по безработице для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее письмо Рустам Минниханов направил в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Согласно недавнему постановлению правительства РФ N 245, пособие по безработице (12 130 рублей ) положено гражданам, уволенным с 1 марта 2020 года. Однако туда не попадают представители малого бизнеса, а эти граждане также могли бы получить поддержку в это непростое время. "Что касается самозанятых, то на пособие может претендовать тот, кто не менее одного раза оплатил налог на профессиональный доход", - пояснили в администрации главы республики.

В Якутии будут выплачивать удвоенное пособие по безработице
Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Пособия по безработице

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