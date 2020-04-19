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19.04.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У регионов появится новый источник денег для борьбы с COVID-19

Текст: Ольга Бухарова
Один российский регион сможет предоставлять бюджетный кредит другому региону на срок до трех лет, когда вступят в силу новые поправки в Бюджетный кодекс. Госдума уже приняла их в третьем чтении, а Совет Федерации одобрил.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регионы будут помогать друг другу, и не придется каждый раз обращаться за помощью к федеральному бюджету. Это ускорит процесс и укрепит горизонтальные связи. О том, как все это будет работать, "Российской газете" рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Регионы скорректируют бюджеты из-за пандемии

"Это даст возможность оперативно решать вопросы, связанные, например, с коронавирусом или кризисом. Что особенно актуально сейчас, - пояснил эксперт. - Когда, допустим, понадобится передать из одного региона в другой медицинское оборудование - его же нельзя будет просто отдать в аренду. У регионов появляется возможность и других дополнительных двусторонних общений. Два субъекта-соседа смогут договориться о каких-то действиях, которые носят временный характер. Например, провести обучение узких специалистов, когда в бюджете средства на это не заложены. Потом отдаст. Появляется двусторонность".

Фото: iStock
Минфин освободит регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

Еще одна причина появления нового финансового механизма, продолжает Владимир Климанов, в том, что Федерация не хочет наращивать объем своего кредитования по отношению к регионам.

Минфин на днях опубликовал отчетность по госдолгу регионов на 1 апреля этого года. Объем выданных федеральным центром кредитов регионам составляет почти триллион рублей. Даже такие богатые Татарстан, Свердловская область должны десятки миллиардов рублей. А, например, Мордовия имеет долг 27 миллиардов рублей, Ставропольский край - 18, Забайкальский край - 13 миллиардов. Не получится ли так, что после вступления в силу нового закона, регионы будут ходить в должниках не только у Федерации, но и друг у друга?

"В целом, у Минфина жесткая позиция, - отвечает Климанов. - Нельзя допустить дефолта, чтобы ни при каких условиях регион не обанкротился. В то же время, бюджетные кредиты все равно посильнее коммерческих, когда выплаты по процентам тоже становятся непосильными. И еще, так или иначе, но по бюджетным кредитам проще может быть принято решение об их пролонгации".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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