В Казани изолировали детское онкоотделение из-за подозрения на COVID-19

В Казани пациентов онкогематологического отделения Детской республиканской клинической больницы на сутки перевели в третий лечебный корпус. У матери одного из детей заподозрили COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе ДРКБ.

Там поясняют, что накануне активного распространения короновирусной инфекции мама одного из пациентов поехала в Москву на заочную консультацию в институт имени Димы Рогачева. Через неделю после возвращения у нее проявились симптомы ОРВИ.

Как известно, дети с онкозаболеваниями крови очень подвержены инфекциям. Особенно снижается иммунитет во время химиотерапии. Поэтому руководство больницы решило отправить мать на консультацию к инфекционисту и изолировать от ребенка. Сейчас женщина госпитализирована. Она сдала анализы на COVID-19 и рентгенографию.

В динамике отмечался ложноположительный результат.

Для того чтобы максимально обеспечить безопасность маленьких пациентов, их временно перевели в третий лечебный корпус на улице Сафиуллина. Была проведена полная санитарная обработка отделения в ДРКБ.

За это время была подготовлена шлюзовая система, чтобы дети и родители могли через нее выходить и заходить, не соприкасаясь с другими пациентами.

Доктора, оказывающие помощь онкобольным, работают посменно. Они изолированы на территории больницы. Врачей обеспечивают горячим питанием и всем необходимым.