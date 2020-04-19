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19.04.2020 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбургской области на карантин закрыли город Абдулино

Текст: Андрей Куликов

В Оренбургской области на карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции закрыт город Абдулино.

Фото: iStock
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Как сообщает правительство региона, из города запрещен въезд и выезд транспорта, за исключение машин оперативных служб. В Абдулино проживает более 18 тысяч человек.

Как объяснила региональный министр здравоохранения Татьяна Савинова, такое решение связано с серьезной ситуацией, сложившейся в этом муниципалитете. В доме отдыха железнодорожных бригад выявлено восемь сотрудниц, инфицированных коронавирусом.

Всего, по данным на воскресенье, в Оренбургской области зафиксировано 274 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 16 пациентов, два человека скончались.

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