В Оренбургской области на карантин закрыли город Абдулино

В Оренбургской области на карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции закрыт город Абдулино.

Как сообщает правительство региона, из города запрещен въезд и выезд транспорта, за исключение машин оперативных служб. В Абдулино проживает более 18 тысяч человек.

Как объяснила региональный министр здравоохранения Татьяна Савинова, такое решение связано с серьезной ситуацией, сложившейся в этом муниципалитете. В доме отдыха железнодорожных бригад выявлено восемь сотрудниц, инфицированных коронавирусом.

Всего, по данным на воскресенье, в Оренбургской области зафиксировано 274 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 16 пациентов, два человека скончались.