В Пензе скончались еще три человека с коронавирусом

В Пензе скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, один из умерших - гражданин Казахстана.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину, число умерших от коронавируса в воскресенье достигло пяти человек, новых случаев заболевания за прошедшие сутки не зафиксировано.

Кроме гражданина соседнего государства, мужчины 1977 года рождения, скончались жители Пензенской области: женщина, 1942 года рождения, и мужчина, 1949 года рождения. Все умершие страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

Всего лабораторными исследованиями в Пензенской области с 17 марта подтверждены 140 случаев заражения коронавирусом. Четверо заболевших выздоровели.