Под Иркутском затравили семью, в которой ребенок якобы болен коронавирусом

В городе Усть-Куте Иркутской области началось расследование по факту огласки личных данных членов одной из проживающих в городе семей. Они вдруг оказались всеобщими врагами, а провинились в том, что у их сына обнаружили... коронавирус.

Правильнее сказать, положительный результат дал первый тест на коронавирусную инфекцию из положенных трех. Но следующая проба у мальчика его не подтвердила. А третий тест, который должен расставить точки над "i", станет известен через две недели. Но до этого времени семья натерпелась от земляков столько, что к ней пришлось приставить охрану.

... 14 марта мама и двое детей из Усть-Кута улетели на отдых в Таиланд. Возможно, не самый разумный поступок, однако женщина говорит, что сотрудники турагентства (которым, думается, попросту не хотелось возвращать деньги за путевку) уговорили ее не отказываться от путешествия.

24 марта семейство вернулось в Иркутск. Тогда еще и речи не шло ни о каких обсерваторах, и семье даже не вручили предписание об обязательной самоизоляции. Только по телефону на "горячей линии" Роспотребнадзора велели взять больничный на 14 дней. На десятый день были взяты анализы. Через четыре дня закончился больничный, а результаты все не приходили. Взрослые вышли на работу. А два дня спустя им позвонили и сообщили, что у их сына положительный тест - единственного из всей семьи. И предложили отправить его - одного - в инфекционную больницу под Братск.

Родители отказались: симптомов нет, ребенок чувствует себя хорошо. Решили, что лучше пересидят болезнь дома. Но не тут-то было...

О диагнозе ребенка, помимо самой семьи, тут же узнал весь Усть-Кут. Кто-то "слил" фамилию и адрес семьи с инфицированным ребенком в соцсети и мессенджеры.

Усть-Кут - город небольшой, и новость облетела его моментально. Телефоны семейства взорвались - знакомые и незнакомые, которые до того момента не считали нужным носить маски и перчатки, держать дистанцию в очередях и хоть как-то ограничить свои передвижения по городу, теперь посчитали своим долгом выплеснуть страх и агрессию. Звонили, писали СМС, слали сообщения в чаты. Упрекали, оскорбляли. Начались угрозы расправы. Семье пришлось выделить охрану - возле дома несколько дней постоянно дежурил патруль ДПС.

Агрессию толпы подогревали снимки, также попавшие в соцсети, на которых видно, что семейство выгружает из машины пакеты с покупками. Анонимный автор утверждал, что эти фотографии сделаны в период самоизоляции и семья нарушила режим. К сожалению, местные власти, вместо того чтобы призвать людей к порядку, заняли позицию "сами виноваты". Так, председатель думы Усть-Кутского муниципального образования Валерий Носовко заявил: "Родители виноваты сами: соседи заметили, что они не соблюдали режим самоизоляции. Там, где не работает закон, действуют жители".

В ситуацию пришлось вмешаться врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву - он осудил травлю, напомнив, что болезнь может прийти в каждый дом. Глава Усть-Кутского района обратилась в полицию с заявлением о расследовании в отношении тех, кто нарушил закон и разгласил не только личные данные, но и врачебную тайну.

Собирается обратиться в прокуратуру и пострадавшая семья - кто-то должен ответить за то, что ей пришлось пережить.

До сих пор никто из обрушившихся с обвинениями на них не принес извинения, а некоторые горожане продолжают нападки.

Увы, люди охотнее верят плохому, нежели хорошему.