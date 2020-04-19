В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе. В регионе, где за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев заражения, диагноз подтвердился в общей сложности у 41 человека из пяти муниципальных образований.

По данным областного оперативного штаба, география распространения инфекции расширилась за счет Мариинска, Топок, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Новокузнецкого района, Мысков и Краснобродского.

В двух последних территориях, а также в Беловском городском округе и районе постановлением губернатора приостанавливается работа объектов розничной торговли, автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов, а также оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг. Также закрываются химчистки, фотосалоны, швейные, обувные ателье и мастерские, организации изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, установке пластиковых окон, балконов и натяжных потолков. На этих территориях, как гласит постановление, необходимо обеспечить обязательное соблюдение гражданами требований масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, по всему Кузбассу переходят на 14-дневный режим работы с обследованием на коронавирус сотрудников, имеющих признаки ОРВИ, учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. В том числе, психоневрологические интернаты, дома ребенка, дома престарелых и инвалидов, хосписы, отделения паллиативной помощи, дома и отделения сестринского ухода, психиатрические больницы и психоневрологические диспансеры. Их сотрудников с признаками ОРВИ будут немедленно отстранять от работы и обследовать на коронавирус.

Как писала "РГ", пациент с пневмонией скончался в Беловской райбольнице на этой неделе. У покойного была посмертно выявлена опасная инфекция. Оказалось, что с ним контактировали 358 человек, которые теперь проходят тестирование и получили предписания об обязательной самоизоляции.

После этого на двухнедельный карантин ушли не только Беловская районная и Краснобродская городская больницы, но и больница в Мысках. Как выяснилось позже, в последней лечился "корона-положительный" местный житель, вернувшийся из Санкт-Петербурга. Как сообщил глава городского округа Евгений Тимофеев, больного перевели в специализированное медучреждение в Новокузнецке. И карантинные мероприятия вводятся на расположенной в Мысках Томь-Усинской ГРЭС.

А в Новокузнецке на карантин закрыли детский дом-школу № 95 и отправили на самоизоляцию сотрудников местного предприятия "Сибэнергомонтажизоляция". В оперативном штабе уточнили, что сотрудники этих учреждений предположительно вступали в прямой контакт с носителем инфекции.

Всего в стационарах области медики сейчас наблюдают 34 инфицированных с подтвержденным диагнозом. В больницах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 1617 человек.