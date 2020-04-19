В понедельник, 20 апреля, в Новосибирск должны вернуться россияне из Вьетнама, а в Кемерово - из Таиланда, сообщили в Росавиации. Вывозными рейсами ежедневно в различные регионы страны прибывают сотни российских граждан.

За минувшие выходные домой прилетели около тысячи россиян. В субботу, 18 апреля, из Бангкока во Владивосток прибыл рейс авиакомпании S7 со 195 пассажирами на борту. Еще один рейс из Бангкока авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыл в Екатеринбург. На нем вернулись в Россию 180 человек. Рейсом авиакомпании "Россия" в Москву прилетели из Гоа около 450 человек. В воскресенье, 19 апреля, 123 гражданина России прилетели во Владивосток рейсом авиакомпании "Аврора" из Токио. На борту были жители различных регионов Дальнего Востока. Все прилетевшие в Россию туристы сначала должны будут пройти двухнедельный карантин.

В предварительный график также включен рейс Катманду (Непал) - Янгон (Мьянма) - Москва, который выполнит авиакомпании Royal Flight 21 апреля. Планируется вывезти 190 человек. Кроме того, 21 апреля "Уральские авиалинии" доставят соотечественников из Гоа в Казань. Вывозные рейсы также начнет авиакомпания "Ютэйр". В частности, может быть выполнен рейс из Джидды (Саудовская Аравия) в Махачкалу.

Как уточнили в Росавиации, фактическая загрузка рейсов определяется после регистрации граждан на портале госуслуг и получения информации о включении их в список. Все российские граждане, желающие вернуться домой, должны заполнить на портале специальную форму. Программа полетов может быть расширена с учетом поступающих заявок, добавили в Росавиации.

Сейчас из-за рубежа возвращают россиян, самостоятельно выехавших после 1 января 2020 года. Вывозные рейсы начались после закрытия международного сообщения и введения ограничений в связи с пандемией коронавируса.