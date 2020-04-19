Петербуржцы собрали более 5000 планшетов для школьников. Все они переданы детям из малообеспеченных семей.

Акция "#неканикулы" была объявлена в городе, когда все образовательные учреждения перевели на дистанционную работу. Стало ясно, что не у каждого школьника и даже студента есть техническая возможность для того, чтобы учиться "на удаленке". И тогда на призыв комитета по образованию откликнулись общественные организации Санкт-Петербурга, представители социально ответственного бизнеса и частные лица. Они помогли чем смогли, - нашли у себя лежащие без дела гаджеты, которым и поделились. Техника все еще поступает: акция "#неканикулы" продолжается.

- Мы благодарны всем петербуржцам, которые приняли в ней участие, - говорит председатель комитета по образованию Жанна Воробьева. - Всего за несколько дней на "горячую линию" комитета поступило более 200 звонков от неравнодушных горожан, выразивших готовность помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения. Откликнулись и многие крупные компании.

Помимо технических устройств помочь школьникам взялись и крупные операторы сотовой связи - они предоставили 4000 сим-карт для доступа в интернет.

- Мы понимаем, как важна непрерывность учебного процесса, - отмечают предприниматели. Но, по их мнению, помочь надо и тем, для кого особенно остро стоит вопрос подготовки к ОГЭ или ЕГЭ. Ведь у них от качества пройденной аттестации зависят не только четвертные или годовые оценки, но и будущая профессия.