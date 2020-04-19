Передай нуждающемуся по компьютеру
Акция "#неканикулы" была объявлена в городе, когда все образовательные учреждения перевели на дистанционную работу. Стало ясно, что не у каждого школьника и даже студента есть техническая возможность для того, чтобы учиться "на удаленке". И тогда на призыв комитета по образованию откликнулись общественные организации Санкт-Петербурга, представители социально ответственного бизнеса и частные лица. Они помогли чем смогли, - нашли у себя лежащие без дела гаджеты, которым и поделились. Техника все еще поступает: акция "#неканикулы" продолжается.
- Мы благодарны всем петербуржцам, которые приняли в ней участие, - говорит председатель комитета по образованию Жанна Воробьева. - Всего за несколько дней на "горячую линию" комитета поступило более 200 звонков от неравнодушных горожан, выразивших готовность помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения. Откликнулись и многие крупные компании.
Помимо технических устройств помочь школьникам взялись и крупные операторы сотовой связи - они предоставили 4000 сим-карт для доступа в интернет.
- Мы понимаем, как важна непрерывность учебного процесса, - отмечают предприниматели. Но, по их мнению, помочь надо и тем, для кого особенно остро стоит вопрос подготовки к ОГЭ или ЕГЭ. Ведь у них от качества пройденной аттестации зависят не только четвертные или годовые оценки, но и будущая профессия.
Нежино возвращается в класс
В крае 103 таких школы, в каждой учится от пяти до 100 ребят. Расположены они, как правило, в сельских поселениях. Например, в школе № 8 села Нежино учатся всего 38 детей. Самым малочисленным является седьмой класс, в котором занимается один ребенок.
По словам директора школы Ольги Вачаевой, перестроиться на дистанционную форму педагогам было сложно, хотя бы потому, что не у всех семей в селе есть компьютер. Связь поддерживалась через WhatsApp: все-таки телефоны, на которые он устанавливается, являются более доступными.
- Педагоги направляли свои разъяснения по той или иной теме в виде голосовых сообщений и записанных заранее видео. Дети задавали вопросы, получали ответы, - рассказывает Ольга Вачаева.
Сотрудники учебных заведений ежедневно перед началом занятий проводят тщательную санитарную обработку полов и стен, парт и стульев. На входе у каждого ребенка проверяют температуру. Уроки длятся по 30 минут, перемены - по 10. У учеников начальной школы в селе Нежино не более трех уроков в день, у учащихся средних классов - четыре.
- Конечно, 30 минут недостаточно, чтобы дать разъяснения, увидеть, что из пройденного материала понятно. Живое общение учащихся с педагогом сложно чем-то заменить, - считает Ольга Вачеева.
Почти 500 сельских школ Новосибирской области возобновили обучение в очной форме. В них учатся более 40 тысяч учеников. Уроки проводятся в небольших группах, это позволяет обеспечить дистанцию между учащимися.
На улицу Прогресс задачки приносит почтальон
На сельской улице Прогресс встречать гостью выбежали шестилетний Виталий и семилетний Володя Скрипко. У них двое сестренок. Третьеклассница Люба и второклассница Анжелика уже получили и первые дистанционные задания.
- Их нам передала женщина, которая работает уборщицей в нашей школе N 29. Любе принесли распечатку по математике и русскому языку, а Анжелике - маленькую книжку со стихотворением, - рассказала мама девочек Ася Чамян.
Как признались сами девочки, дистанционное обучение им нравится больше, чем поход в школу: "Меньше задают, и учителя не ругают". Да и добираться до школы еще несколько километров на автобусе.
- А я уже выучила стих и отправила видео учительнице, - хвалится Анжелика. Но с телефона своей тети.
Гаджетов в семье Скрипко нет. Из техники - кнопочный телефон главы семьи Владимира Николаевича да телевизор.
- Денег всегда не хватает, работает только муж, - поясняет хранительница домашнего очага . - Посмотрим, как дочки будут справляться с учебой по-новому. В школе они хорошо учились, не хочется отставать.
Для того, чтобы обеспечить школьников гаджетами, власти стараются привлечь сочинских предпринимателей. Пока откликнулись только волонтеры-байкеры, передав свои ноутбуки 15 ученикам Адлерского района. В районном отделе городского управления по образованию и науке подсчитали, что в технических устройствах остро нуждаются 90 семей.
- Ну что может сравниться с живым общением с учителем и с живым уроком! - поделилась впечатлениями классный руководитель 3 "В" класса 29-й школы Марина Казанджян. - Но мы справляемся. Из 23 моих учеников у троих нет доступа в интернет. Любе я передаю задание через коллегу, а двоим оставляю в магазине, с которым они рядом живут и куда ходят за продуктами. Потом также буду забирать и проверять. Задания составляю на неделю. Двоек категорически не буду ставить. Хочется, чтобы у ребят все получилось.
По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, сейчас менее чем в десяти отдаленных селах, в которых проживают дети школьного возраста, нет интернет-коммуникаций. И обещает решить этот вопрос как можно скорее.
Ольга Медведева, начальник управления по образованию и науке администрации Сочи:
- За каждой школой, в которой обучаются такие ребята, закреплен дежурный учитель. Педагог сохраняет необходимую информацию на электронном носителе либо распечатывает на бумаге. Затем преподаватель оставляет задания в почтовом ящике дома ученика и там же забирает выполненную домашнюю работу.
В школу идут родители
"Учитель общается с детьми по проводному телефону. Если же и такой возможности нет, педагоги готовят для ребят домашние задания на бумаге, а потом разносят по почтовым ящикам, - рассказала начальник управления образования Новосергиевского района Наталья Стародубцева.
Еще один вариант - так называемые дежурные столы в школах. Они устанавливаются при входе, учителя оставляют там задания для учеников. Родители забирают их, а потом приносят выполненные работы".
Настоящим спасением для школяров из маленьких деревень, куда еще не дошли интернет-технологии, стали телеуроки, запущенные на канале ОРТ "Планета".
Учителя соберут банк онлайн-уроков
В Удмуртии запущен педагогический конкурс видеоуроков "Учусь учиться".
Цель проекта - создать банк онлайн-уроков для дистанционного обучения и поиска творческих учителей, сообщает пресс-служба минобразования республики. В конкурсе могут принять участие педагоги начального, основного и среднего общего образования. В видеоуроке учитель должен отразить инструкцию по выполнению заданий и показать правильное выполнение учебных действий. Так же на камеру можно объяснить какую-нибудь тему или прорешать задания из ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Подать заявку можно до 1 мая. Победителей определят не позже 15 мая.
С кейсом или на дорогу?
Ежедневно несколько машин с детьми из деревни выезжают на дорогу в поисках сети и останавливаются там, где она появляется. Заложниками ситуации стали 20 студентов, которые учатся в уфимских и челябинских вузах и колледжах, и первоклассница уфимской гимназии Рианна Латыпова. Папа даже сколотил для нее деревянный столик, чтобы дочери было удобнее делать уроки.
- Утром выезжаем из деревни с дочерью. Она слушает онлайн-уроки, делает классные задания. Вечером, сфотографировав ее домашнюю работу, мы выезжаем на дорогу, чтобы отправить все по почте, - говорит Лидия Латыпова.
Кстати, в Кульметово на самом деле есть интернет, но очень слабый. Как уточнили в администрации Кигинского района, к нему подключены 190 домов, а скорость составляет четыре мегабит в секунду, соответственно на каждого абонента примерно 100 килобит. Местные жители заявляют: этой скорости хватает лишь на то, чтобы скачать одну фотографию в день. Кое-кто из местных попытался было установить усилитель сигнала, только это не помогло. Вот и приходится ездить за пределы деревни в поисках сети.
В министерстве образования и науки Башкирии напоминают: отсутствие интернета - это не проблема для получения качественного дистанционного образования. На территории республики предусмотрены три способа обучения. Это онлайн-уроки, для которых нужен высокоскоростной интернет, электронные кейсы (для них достаточно мобильного интернета на смартфоне) и бумажные кейсы. Последний способ предполагает, что задания передаются родителям в бумажном варианте и в таком же виде собираются. В школах и даже в одном классе могут быть использовать все три варианта обучения, подчеркнули в ведомстве.
- У 19 школьников деревни Кульметово в обучении сбоев нет: они занимаются с помощью бумажных и электронных кейсов, без онлайн-уроков. На дороге учатся лишь студенты и учащиеся, которые на время карантина приехали в деревню, - уточнила глава Кигинского района Зухра Гордиенко. - По каждому мы провели работу, направили письма в учебные заведения Башкирии.
Контрольные - на следующий учебный год
Всего в 2020 году ВПР должны были писать 6,5 миллиона учеников. Теперь контрольные пройдут в сентябре-октябре. И главное - за них не будут выставляться оценки. Эти работы нужны будут для "входной" диагностики - чтобы учителя могли понять уровень знаний учеников, восполнить пробелы.
А вот еще одна важная новость: финалы Всероссийской олимпиады школьников отменяются. Одиннадцатиклассники, вышедшие в заключительный этап 2020 года, "автоматом" признаются ее призерами. Те ребята, которые вышли в финалы ВcОШ, но не являются выпускниками 11-х классов, получают право участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2021 году. При этом им не нужно будет снова проходить школьный, муниципальный или региональный этап.
Экзамены? ЕГЭ не отменяется. Пока что назначена дата старта - 8 июня. Но в зависимости от эпидемиологической ситуации сроки проведения экзаменов могут быть сдвинуты еще раз. Решение об этом будет приниматься после майских праздников. Сам порядок проведения ЕГЭ меняться не будет - единый госэкзамен пройдет максимально объективно. В классах, где будут проходить экзамены, примут все меры дезинфекции, будет обеспечено соблюдение дистанции.
- Чтобы у выпускников была возможность лучше подготовиться, мы запускаем новый телепроект, - заявил Сергей Кравцов. - С понедельника 20 апреля на "Триколор ТВ" начинаются уроки по подготовке к ЕГЭ. Ежедневные уроки на Общественном телевидении начнутся 27 апреля. Это существенно поможет выпускникам школ, в том числе живущим в отдаленных территориях.
Кстати, по данным минпросвещения, примерно 10 тысяч - то есть четверть от всех школ - были максимально готовы к введению дистанционного онлайн-образования: там есть стабильный интернет и вся инфраструктура. Но есть школы со слабым интернетом, есть удаленные поселки, где его нет. Вся информация, по каждой школе, по каждому муниципалитету, у министерства есть.
В Испании хотят летом продлить учебу для школьников. Пойдут ли на это в России?
Может, и нам пойти по испанскому пути? Что об этом думают российские педагоги и родители, выясняли собкоры "РГ".
Идея, прямо скажем, успеха не имела. И не потому, что наши учителя хотят летом отдыхать, а родители поехать в отпуск вместе с детьми. Просто Россия - не Испания, заметила директор лицея в Ингушетии Ада Газдиева. "Наверное, в Испании, - предположила она, - дистанционное обучение не так организовано, как у нас. Мы быстро включились в онлайн-уроки. Почти все дети ими охвачены. А у кого нет гаджетов, обзванивают учителя и работают с ними индивидуально. В этой четверти дали уже 85 процентов учебного материала". Многие учителя работают практически круглые сутки. Поэтому, делает вывод педагог, нам не стоит идти по пути испанских школ. Было бы несправедливо лишать наших учителей летнего отпуска.
Другое дело - для 9-х и 11-х классов отодвинуть на пару недель (с 25 мая на 8 июня) завершение последней четверти, чтобы ребята могли лучше подготовиться к выпускным экзаменам. Такую возможность сейчас обсуждают в регионах. Об этом "РГ" рассказали в Ростове-на-Дону. Были и другие предложения - завершить учебный год досрочно. Но министр образования республики Роман Голубев считает, что это нецелесообразно. Около 55 тысяч учащихся 1-8-х классов выйдут раньше на каникулы и будут предоставлены сами себе.
С министром согласен директор Санкт-Петербургского лицея N 369 Константин Тхостов, который полагает, что сдвинутые сроки аттестации по ОГЭ и ЕГЭ вполне оправданы. И это никоим образом не заставит учеников других параллелей продолжать занятия летом.
Что касается школ Петербурга, то Константин Тхостов уверен: и у педагогов, и у учеников достаточно технических и технологических ресурсов, чтобы провести период дистанционного обучения без потери качества получаемых знаний. "Поэтому этот учебный год мы закончим в штатном режиме, - уверен педагог.
Директор Юсьвинской средней школы Пермского края Сергей Щербаков полагает, что нет разницы, в какое время года проводить занятия. Главное, чтобы это были законные 34 недели в годовом учебном цикле.
"В нынешней ситуации, наверное, следовало бы с начала апреля объявить каникулы, а учителей отправить в отпуск. А затем учебный год начать с августа", - предлагает Сергей Щербаков.
За досуг и обеды летом тоже беспокоиться не надо - летом во многих школах страны работают пришкольные лагеря, где дети до пятого класса включительно находятся под присмотром взрослых, получают горячее питание.
"Давайте хоть летом вздохнем с облегчением и будем спокойно готовиться к новому учебному году. Все успеем", - говорит директор сельской школы Пензы. И с ней согласны большинство опрошенных нашими собкорами педагогов. И только учитель физкультуры из Воронежской области Мария Исаева вздохнула с надеждой: "Продлят - буду рада. Я скучаю по детям, хочу заниматься с ними обычной, а не онлайн-физкультурой".
Министерство просвещения ставит задачу завершить учебный год в срок и сделать так, чтобы летом школьникам не пришлось учиться. Об этом заявил замминистра Дмитрий Глушко, выступая в эфире онлайн-марафона "Домашний час":
- Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением инфекции. Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось. Создать технические условия, чтобы люди могли получить образовательный контент, завершить обучение и в летний период отдыхать со своими семьями.
Министерство просвещения направило в регионы рекомендации, как будут работать школы в условиях развития эпидемической ситуации. В документе прописаны разные сценарии. Например, школы смогут изменить график или даже завершить учебный год для 1-8-х классов досрочно - по результатам уже завершенных четвертей. Часть учебной программы, которую не получается реализовать дистанционно, можно будет перенести с этого учебного года на следующий. Исключение - ученики выпускных классов.
Подготовила Ксения Колесникова