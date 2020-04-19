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19.04.2020 17:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье выкуп невесты привел к стрельбе

Текст: Александр Ершов
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Массовой дракой со стрельбой из огнестрельного оружия завершилась свадьба, которая была организована в эти выходные в районном городе Изобильном Ставропольского края. По информации пресс-службы ГУВД МВД по региону, инцидент произошел во время традиционной церемонии выкупа невесты.

Фото: iStock
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Лишь прибывшему на место происшествия усиленному наряду полиции удалось утихомирить участников потасовки.

По предварительной версии правоохранителей, одна из сторон организаторов свадьбы не вернула полученную до этого крупную денежную сумму в качестве выкупа за невесту.

Полицейские доставили предполагаемых зачинщиков потасовки в городской отдел МВД. Было возбуждено два уголовных дела.

Других подробностей происшествия пока не сообщается. Неизвестно также, какое оружие применили во время драки участники перестрелки и будут ли присутствовавшие на свадьбе как-то наказаны за нарушение действующего на территории Ставрополья режима самоизоляции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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