На Ставрополье выкуп невесты привел к стрельбе

Массовой дракой со стрельбой из огнестрельного оружия завершилась свадьба, которая была организована в эти выходные в районном городе Изобильном Ставропольского края. По информации пресс-службы ГУВД МВД по региону, инцидент произошел во время традиционной церемонии выкупа невесты.

Лишь прибывшему на место происшествия усиленному наряду полиции удалось утихомирить участников потасовки.

По предварительной версии правоохранителей, одна из сторон организаторов свадьбы не вернула полученную до этого крупную денежную сумму в качестве выкупа за невесту.

Полицейские доставили предполагаемых зачинщиков потасовки в городской отдел МВД. Было возбуждено два уголовных дела.

Других подробностей происшествия пока не сообщается. Неизвестно также, какое оружие применили во время драки участники перестрелки и будут ли присутствовавшие на свадьбе как-то наказаны за нарушение действующего на территории Ставрополья режима самоизоляции.