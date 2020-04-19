В Мурманской области умерла пациентка с COVID-19, лечившаяся дома

В городе Кировске Мурманской области скончалась 85-летняя женщина, которая самостоятельно лечилась дома. Посмертно у нее подтвердился диагноз COVID-19.

Как сообщает региональный оперштаб по эпидбезопасности, это третий летальный исход у больного коронавирусной инфекцией в Мурманской области.

Помимо COVID-19, у пожилой северянки также были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего коронавирусная инфекция выявлена у 357 жителей региона. Из них 28 человек выписались из стационаров в связи с выздоровлением, остальные еще проходят лечение.