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19.04.2020 23:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волонтеры купили кровать для пожилой петербурженки, заказавшей еду

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Накануне Пасхи петербургские волонтеры проекта #Мывместе сделали небольшое чудо для пожилой жительницы Васильевского острова. Одинокой пенсионерке купили кровать - до этого она спала на полу.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Началось с сообщения в районном волонтерском чате: "Нужна раскладушка для бабушки. Кровать сломалась. Может кто-нибудь помочь?". Волонтер Елена рассказала, что выполняла заявку пенсионерки по покупке продуктов (просила подешевле), и та посетовала - мол, спать приходится на полу, где бы раздобыть раскладушку. Самостоятельно решить вопрос с покупкой, еще и в условиях самоизоляции, для старушки задача непосильная.

Фото: Архив Сабины Даниловой
Петербургских волонтеров #Мывместе накормят чизбургерами и картошкой

Раскладушка нашлась моментально. В принципе, на этом вопрос можно было закрыть. Но в чате сразу же следует новое предложение: "Раскладушка - это неудобно для пожилого человека. Давайте скинемся и купим бабушке нормальную кровать. Чтобы не отказалась, скажем, что за счет специального резервного фонда".

Дальнейшие события разворачиваются стремительно. Волонтер Анастасия решительно берет на себя поиск кровати: простой, надежной, а главное - с возможностью срочной доставки. Ну и матрас получше. Все удается. Уже через несколько часов кровать привозят в квартиру многоэтажки на Васильевском острове. Пока собирают, бабушку отправляют на кухню - чтобы огранить от лишних контактов.

Все происходит как-то даже слишком быстро. Предыдущую ночь одинокая и печальная бабушка обустраивала себе ночлег на полу, но стоило сделать звонок на горячую линию для покупки продуктов и обмолвиться в разговоре с волонтером о случившейся неприятности - и пожалуйста, суток не прошло, как в комнате стоит новенькая кровать.

"Кровать установлена, заказчик доволен", - рапортует в чате Анастасия. Волонтеры виртуально аплодируют, досылают деньги и восхищаются идеальной организацией процесса. Между делом оказывается, что в обычной жизни Анастасия - совладелец инвестиционной компании. Я в очередной раз изумляюсь тому, каких разных замечательных людей собрал в себе проект #Мывместе...

Тем временем

Двенадцать дней подряд продавец Хамза на Сенном рынке кормил волонтеров фруктами. Ежедневно он раздавал добровольцам проекта #Мывместе четырнадцать килограммов мандаринов, грейпфрутов, лаймов, нектаринов - очень полезный в межсезонье витаминный набор. Кто-то брал себе, кто-то делился с подопечными пенсионерами.

Фото: Центр городских волонтеров.
Петербургским волонтерам проекта #Мывместе дали автомобили

Спонсировали эту акцию неравнодушные петербуржцы - просто чтобы поддержать тех, кто помогает другим.

В каждом пакете с цитрусовыми лежал билет в музей "Старый Новый год" - на то время, когда пандемия отступит, и он снова откроется. Во всем этом, знаете ли, есть определенная логика: Новый год, мандарины, все люди хорошие, а будущее прекрасно…

- Это очень приятно и тепло - не только понимать, что нас много, но и чувствовать такую заботу, - благодарит за фрукты волонтер Маргарита. - Мы вместе! И осознание этого дает уверенность в завтрашнем дне.

Последним днем мандариновой акции стало пасхальное воскресенье. В честь праздника в каждом пакете в дополнение к цитрусовым лежало по огромному ананасу. Несколько килограммов фруктов отвезли в волонтерский центр - за три с половиной недели напряженной работы "штабные" очень устали, витамины им точно не помешают.

Фото: Евгения Цинклер / РГ
Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

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