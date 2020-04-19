Волонтеры купили кровать для пожилой петербурженки, заказавшей еду

Накануне Пасхи петербургские волонтеры проекта #Мывместе сделали небольшое чудо для пожилой жительницы Васильевского острова. Одинокой пенсионерке купили кровать - до этого она спала на полу.

Началось с сообщения в районном волонтерском чате: "Нужна раскладушка для бабушки. Кровать сломалась. Может кто-нибудь помочь?". Волонтер Елена рассказала, что выполняла заявку пенсионерки по покупке продуктов (просила подешевле), и та посетовала - мол, спать приходится на полу, где бы раздобыть раскладушку. Самостоятельно решить вопрос с покупкой, еще и в условиях самоизоляции, для старушки задача непосильная.

Раскладушка нашлась моментально. В принципе, на этом вопрос можно было закрыть. Но в чате сразу же следует новое предложение: "Раскладушка - это неудобно для пожилого человека. Давайте скинемся и купим бабушке нормальную кровать. Чтобы не отказалась, скажем, что за счет специального резервного фонда".

Дальнейшие события разворачиваются стремительно. Волонтер Анастасия решительно берет на себя поиск кровати: простой, надежной, а главное - с возможностью срочной доставки. Ну и матрас получше. Все удается. Уже через несколько часов кровать привозят в квартиру многоэтажки на Васильевском острове. Пока собирают, бабушку отправляют на кухню - чтобы огранить от лишних контактов.

Все происходит как-то даже слишком быстро. Предыдущую ночь одинокая и печальная бабушка обустраивала себе ночлег на полу, но стоило сделать звонок на горячую линию для покупки продуктов и обмолвиться в разговоре с волонтером о случившейся неприятности - и пожалуйста, суток не прошло, как в комнате стоит новенькая кровать.

"Кровать установлена, заказчик доволен", - рапортует в чате Анастасия. Волонтеры виртуально аплодируют, досылают деньги и восхищаются идеальной организацией процесса. Между делом оказывается, что в обычной жизни Анастасия - совладелец инвестиционной компании. Я в очередной раз изумляюсь тому, каких разных замечательных людей собрал в себе проект #Мывместе...

Тем временем

Двенадцать дней подряд продавец Хамза на Сенном рынке кормил волонтеров фруктами. Ежедневно он раздавал добровольцам проекта #Мывместе четырнадцать килограммов мандаринов, грейпфрутов, лаймов, нектаринов - очень полезный в межсезонье витаминный набор. Кто-то брал себе, кто-то делился с подопечными пенсионерами.

Спонсировали эту акцию неравнодушные петербуржцы - просто чтобы поддержать тех, кто помогает другим.

В каждом пакете с цитрусовыми лежал билет в музей "Старый Новый год" - на то время, когда пандемия отступит, и он снова откроется. Во всем этом, знаете ли, есть определенная логика: Новый год, мандарины, все люди хорошие, а будущее прекрасно…

- Это очень приятно и тепло - не только понимать, что нас много, но и чувствовать такую заботу, - благодарит за фрукты волонтер Маргарита. - Мы вместе! И осознание этого дает уверенность в завтрашнем дне.

Последним днем мандариновой акции стало пасхальное воскресенье. В честь праздника в каждом пакете в дополнение к цитрусовым лежало по огромному ананасу. Несколько килограммов фруктов отвезли в волонтерский центр - за три с половиной недели напряженной работы "штабные" очень устали, витамины им точно не помешают.

Фото: Евгения Цинклер / РГ

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