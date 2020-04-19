Нашли время потусоваться

В Екатеринбурге эпатажная молодежь, проигнорировав режим самоизоляции, собралась на тайную ночную вечеринку. Около 30 человек отплясывали в двухкомнатной квартире и пили алкоголь, забыв про требования не выходить из дома без особой надобности. При этом они снимали происходящее и затем делились этим в интернете. Теперь организаторам тайной "пати" придется объясняться с полицией.

То, что в регионе до 30 апреля действует режим ограничений и всякого рода массовые мероприятия, в том числе развлекательные, запрещены, молодежь явно не волновало. Как, видимо, и штрафы.

- К большому сожалению, в нашем обществе есть такая категория людей. Видимо, думают, что они бессмертны. И что причиной распространения инфекции они тоже быть не могут, - комментирует официальный представитель ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Добавим, что прирост заболеваемости еженедельно в регионе составляет 65-70 процентов.

"Живая газета" в Нижнем

Для того чтобы читатели "Российской газеты" оставались в курсе всех основных событий, сотрудники нижегородского филиала "РГ" создали в viber группу "Живая газета".

Ежедневно туда выкладываются самые интересные новости и статьи с сайта rg.ru, а в минувшую среду в режиме онлайн прошло живое обсуждение публикаций. Самую острую полемику вызвали вопросы дистанционного обучения и порядок оформления выхода из дома - на тот момент в регламенте оставалось много неясного.

Пока в группу вошли участники ранее запущенного нижегородским филиалом "Российской газеты" проекта "Тираж здоровья". В перспективе же руководство филиала намерено расширить аудиторию. В разговоре примут участие эксперты и члены областного правительства.

- То, что "Российская газета" создала такой чат, - очень большое дело, - говорит Ольга Кроткова. - Достоверная информация передается близким, знакомым, знакомым знакомых и так далее. Кто-то со ссылками на "Российскую газету" публикует ее в своих чатах, и у людей появляется возможность узнавать новости без искажения, из первых уст, - считает нижегородка Татьяна Шкарина. - После этого они задают вопросы и мгновенно получают на них ответы.

Врачи-беглецы

В Башкирии, как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников ушли из больницы домой, не выдержав обязательный 14-дневный срок медицинского наблюдения, обследование состояния их здоровья также проведено не в полном объеме. Исковые заявления в отношении нарушителей поступили от главного санитарного государственного врача РБ.

Ответчики представили суду свои возражения, ссылаясь на то, что из больницы на домашнюю самоизоляцию их отпустили официально. Однако суд учел доводы лишь одного из них. Остальных шестерых решено принудительно поместить под медицинское наблюдение до 20 апреля, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Уфы. По неподтвержденным данным, врачи находятся в своих домах на самоизоляции.

Между тем в Ростовской области полицейские ищут мужчину, инфицированного COVID-19. Житель города Шахты находился в местной больнице, и ему был сделан тест на коронавирус. По предварительной информации, мужчина ушел из медицинского учреждения до того, как был готов результат анализа, показавший, что он болен.

Окна памяти

Шествие "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге предлагают провести в дистанционном режиме - портреты ветеранов Великой Отечественной войны выставят в окнах домов. Другие регионы также поддерживают эту инициативу. Фото: Сергей Михеев/РГ

Гендиректор Государственного Эрмитажа и президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский предложил провести в этом году шествие "Бессмертного полка" в дистанционном режиме. В обращении, которое он направил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, предложено выставить портреты ветеранов в окнах домов.

- Пусть каждая семья выставит в окнах квартир портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны - и ровно в 21.00 вместе с первым залпом салюта Победы зажжет свечу Памяти, - предложил Пиотровский. - Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Санкт-Петербурга, и их гирлянда соединит сердца петербуржцев.

- Важно не утратить эту традицию, несмотря на эпидемиологическую обстановку, - подчеркнул директор Эрмитажа.

Стоит отметить, что городские службы Северной столицы продолжают готовиться к празднику 9 Мая, несмотря на сложную противоэпидемическую обстановку. Так, на площади Мужества была восстановлена световая конструкция "1941-1945", а на территории Парка Победы в Московском районе будет высажено 75 кустов сирени.

Без маски в магазин нельзя

Жителям Татарстана с 20 апреля запрещено появляться без индивидуального средства защиты в торговых учреждениях и общественном транспорте. Соответствующее постановление опубликовал Кабинет министров республики. Помимо этого гражданам нельзя находиться без масок при посещении объектов "предоставления услуг".

Министерство промышленности и торговли Татарстана ранее опубликовало список предприятий, которые занимаются пошивом защитных масок. В перечне - более 50 организаций. Кроме того, неделю назад из Китая прибыл самолет с 5,8 миллиона медицинских масок. Этим же рейсом было доставлено оборудование для их производства. Его установили на предприятиях в Казани и Нижнекамске, которые будут выпускать более 15 миллионов масок в месяц. Это позволит максимально сократить их дефицит в республике.