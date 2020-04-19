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19.04.2020 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге полиция проверит тайную вечеринку во время самоизоляции

Текст: Наталия Швабауэр
В Екатеринбурге эпатажная молодежь, проигнорировав режим самоизоляции, собралась на ночную вечеринку. Около 30 человек отплясывали в двухкомнатной квартире и пили алкоголь, забыв про требования не выходить из дома без особой надобности. Теперь организаторам тайной "пати" придется объясняться с полицией.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они старались максимально держать все в секрете: гостей собирали через соцсети, а о начале мероприятия оповестили лишь за 1,5 часа. Но не учли, что участники начнут снимать все происходящее и делиться этим в интернете.

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Там же всплыл текст приглашения, который, впрочем, быстро удалили: "Наша группировка дико соскучилась по клаберам и друзьям. Долго не видеться, не обниматься и не общаться совершенно невыносимо, неправильно и негуманно. Поэтому зовем бесстрашных и свободолюбивых на партизанскую микровечеринку для своих. Секретный квадрат в центре города, пять диджеев, блестки, зеркальные шары и плотный звук. Приглашения высылаем лично, необходимо подтвердить участие".

То, что в регионе до 30 апреля действует режим ограничений, и всякого рода массовые мероприятия, в том числе развлекательные, запрещены, молодежь явно не волновало. Как и штрафы для физлиц в 3-5 тысяч рублей, введенные неделю назад за нарушение правил самоизоляции.

- К большому сожалению, в нашем обществе есть такая категория людей. Видимо, думают, что они бессмертны. И что причиной распространения инфекции они тоже быть не могут, - комментирует официальный представитель ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых. - По факту появившихся в интернете сведений мной подан официальный рапорт. Он в установленном порядке уже зарегистрирован в дежурной части. Руководством регионального главка дано поручение УМВД по Екатеринбургу провести тщательную проверку, когда, где и кем снято видео. В случае подтверждения опубликованных материалов - принять комплекс адекватных мер реагирования, со всеми вытекающими для любителей ночных фуршетов последствиями.

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Пока в Свердловской области уровень заболеваемости не такой высокий, как в центральной части России, что, видимо, и расхолаживает некоторых граждан. По данным оперштаба, на 19 апреля был зафиксирован 141 случай заболевания коронавирусом, один из них - со смертельным исходом. Однако это не повод вести себя безответственно.

- Прирост заболеваемости еженедельно составляет 65-70 процентов. Классически отношение выявленных случаев к невыявленным составляет один к десяти. Это значит, что вирус в популяции есть. В отсутствии вакцины он неуправляем, остановить его достаточно сложно. Поэтому все должны иметь в виду, что потенциально каждый человек может быть носителем вируса. И соблюдать правила надо, - еще раз доходчиво объяснил главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

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