Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом

Генеральный директор "Роскомоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что у заместителя гендиректора - генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгения Микрина обнаружили коронавирус.

Информация об этом появилась несколько дней назад, но официального подтверждения ей до этого момента не было. Микрин находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет. "Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно", - сказал Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Глава Роскосмоса отметил, что недавно общался по телефону с Микриным и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что количество инфицированных коронавирусом в ракетно-космической отрасли увеличилось до 42 человек. Эта цифра была названа на 17 апреля. Из них четыре выздоровели, два специалиста - 62 и 68 лет, - скончались в больницах. От двусторонней пневмонии умер еще один сотрудник с подозрением на коронавирус. Правда, в этом конкретном случае диагноз не был подтвержден.

Как пояснил замглавы "Роскосмоса", руководящий противовирусным оперштабом Олег Фролов, все умершие сотрудники работали на предприятиях в Москве и Московской области.