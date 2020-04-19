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19.04.2020 20:48
Рубрика: Общество

Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом

Текст: Наталия Ячменникова

Генеральный директор "Роскомоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что у заместителя гендиректора - генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгения Микрина обнаружили коронавирус.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
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Информация об этом появилась несколько дней назад, но официального подтверждения ей до этого момента не было. Микрин находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет. "Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно", - сказал Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Глава Роскосмоса отметил, что недавно общался по телефону с Микриным и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что количество инфицированных коронавирусом в ракетно-космической отрасли увеличилось до 42 человек. Эта цифра была названа на 17 апреля. Из них четыре выздоровели, два специалиста - 62 и 68 лет, - скончались в больницах. От двусторонней пневмонии умер еще один сотрудник с подозрением на коронавирус. Правда, в этом конкретном случае диагноз не был подтвержден.

Как пояснил замглавы "Роскосмоса", руководящий противовирусным оперштабом Олег Фролов, все умершие сотрудники работали на предприятиях в Москве и Московской области.

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