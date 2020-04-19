Рогозин: Стройку комплекса для сверхтяжелой ракеты надо начать в 2021 году

Строительство третьей очереди космодрома Восточный - стартового комплекса для ракеты-носителя сверхтяжелого класса - необходимо начать уже в следующем году. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По словам Рогозина, крайне важно, чтобы с 2021 года началось финансирование программы создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. "Его ведь не сделаешь за два-три года, надо начинать сейчас. По сути дела, мы уже приступили к этой работе. В Самаре, на заводе "Прогресс", новые топливные баки, которые мы делаем под ракету "Союз-5", являются элементом боковых блоков будущей сверхтяжелой ракеты", - пояснил глава Роскосмоса.

"Я, конечно, вижу, какие огромные траты сейчас приходится делать правительству для того, чтобы бороться с этой бедой - пандемией. Нужны компенсации малому, среднему бизнесу. И все же я исхожу из того, что с 2021-го года финансирование ключевых программ, которые связаны с созданием самой современной техники, все-таки будет осуществлено", - сказал Рогозин.

Напомним: в октябре прошлого года в ракетно-космическом центре "Прогресс" прошел научно-технический совет, на котором был одобрен эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса. На совете были продемонстрированы разработки и расчеты в части конструкции ракеты-носителя, бортовых систем, вариантов сборки. Отмечено, что все работы проведены РКЦ "Прогресс" в соответствии с требованиями технического задания, а представленный проектный облик "сверхтяжа" обеспечивает выполнение заданных тактико-технических характеристик.

Эту ракету планируется использовать для полетов к Луне. Как сообщалось ранее, "сверхтяж" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. Первый пуск сверхтяжелой ракеты с космодрома Восточный планируется в 2028 году.

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что Роскосмос проектирует две сверхтяжелые ракеты - "Енисей" и "Дон". Первая имеет стартовую массу 3167 тонн и способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту - 26 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная, ее показатели, соответственно, 3281 тонна, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.

Что касается вообще инфраструктуры космодрома Восточный, то, по словам Рогозина, ее можно использовать и для запуска стратостатов. "Скорее всего, мы этим заниматься в периметре Роскосмоса не будем, это нам не свойственно. Мы будем делать эти работы в рамках частно-государственного партнерства с теми частными компаниями, которые уже существуют, мы будем оказывать им максимальное содействие. Например, можем пуски в стратосферу осуществлять, используя инфраструктуру космодрома Восточный", - сказал Рогозин. По его словам, Роскосмос также может предложить частным компаниям использовать аппаратуру предприятий госкорпорации для тестирования на стратостатах. "Стратосфера, конечно, не космос, это намного ниже. Но, например, можно испытывать какую-то полезную нагрузку в стратосфере, прежде чем отправлять ее в космос. Это, по сути дела, такие полшага в сторону космоса, и это пространство тоже необходимо осваивать", - сказал Дмитрий Рогозин.