Российские военные доставили в Молдавию медпомощь из Китая

Минобороны России доставило в Молдавию из КНР медицинские изделия для борьбы с COVID-19, сообщает РИА Новости. Общий вес груза составил 40 тонн.

Это первая совместная российско-китайская гуманитарная акция по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Операция по переброске медицинского имущества была проведена в воскресенье, 19 апреля, самолетом Ан-124 "Руслан" из Шанхая в Кишинев.

В Минобороны рассказали, что ранее власти Молдавии обратились к российскому военному ведомству с просьбой о содействии в доставке в республику помощи из Китая.