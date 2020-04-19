Российское посольство опровергло домыслы чешских СМИ о планах сменить юридический адрес после того, как площадь Под Каштаны, где находится дипмиссия, переименовали в площадь Бориса Немцова. Чешские журналисты утверждали, что теперь посольство будет использовать в качестве нового официального адреса улицу Коруновачни, 34, на которой расположен консульский отдел. Но, как объяснили сотрудники дипмиссии, переезжать они никуда не собираются, а идею смены официального адреса предложила сама чешская сторона.

Точнее, мэрия Праги, которая сразу после переименования площади направила посольству уведомление "о прекращении существования адреса представительского здания посольства: площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1". В том же присланном чехами уведомлении было указано, что за представительским зданием "сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36". Российские дипломаты в ответной ноте согласились с этим вариантом, отметив при этом, что официальным адресом посольства всегда был именно адрес его представительского здания. "Складывается впечатление, что этому сюжету в Чехии намеренно пытаются придать политическое звучание", - заявили в российской дипмиссии. Компания из США оказалась причастна к сносу памятника маршалу Коневу в Праге