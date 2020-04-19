РПЛ может пересмотреть сроки возобновления сезона

Матчи чемпионата России по футболу могут быть доиграны без зрителей, а срок возобновления сезона в РПЛ может быть пересмотрен.

Сезон в РПЛ на данный момент приостановлен до 31 мая. По решению бюро Исполкома РФС от 1 апреля, все матчи под эгидой этой организации запрещено проводить до указанной даты.

Но, как сообщает сегодня официальный сайт РПЛ, 31 мая - срок не окончательный и может быть пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти страны. Как говорится в сообщении пресс-службы, сезон возобновится после того, как будут сняты ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.

Одним из возможных сценариев является доигрывание сезона без зрителей.

"Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков - это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны", - говорится в сообщении.

При этом пока РПЛ планирует возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. О завершении сезона речи сейчас не идет, учитывая тот факт, что УЕФА дала всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу.