Силуанов: На конец года мы ожидаем в ФНБ около 7 трлн рублей

Около 7 триллионов рублей останется в Фонде национального благосостояния к концу текущего года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

"С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около 7 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен", - сказал он.

Ранее он сообщил, что из-за цен на нефть в 2020 году придется израсходовать из ФНБ 2 трлн рублей, а бюджет недополучит 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов.

Объем ФНБ на 1 апреля составил 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд.