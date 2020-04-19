Названы сочетания продуктов, которые избавят от проблем с кишечником

Испанские врачи перечислили полезные для кишечника и пищеварения в целом продукты, которые при правильном комбинировании легко усваиваются без неприятных побочных эффектов.

По словам диетолога Энкарни Переса, тмин, обладающий наряду с куркумой, орегано, лавровым листом и звездчатым анисом противовоспалительными свойствами, рекомендуется сочетать с не менее полезными бобовыми.

Объединив бобовые и тмин вы получите пользу для организма, особенный аромат блюда и предотвратите проблемы с пищеварением со стороны кишечника, пояснил Перес.

Эксперт по питанию, шеф-повар Начо Марин,в свою очередь, добавил, что чем чаще человек ест бобовые, тем быстрее его организм привыкает к продукту.

В результате в толстой кишке генерируется достаточное количество бактерий, которые помогают переваривать богатый клетчаткой продукт без разного рода побочных эффектов.

Кроме того, брюссельская капуста, брокколи, цветная и обычная белокочанная капуста весьма полезны для пищеварения, так как помогают устранить избыточную кислотность, предотвратить на ранних стадиях развитие язвы и других заболеваний желудка. Но как и в случае с бобовыми, в результате употребления продуктов не исключены вздутие живота и метеоризм. Поэтому Энкарни Перес советует приправлять овощи тмином.

Также эксперт считает, что для пищеварения полезно сочетать определенным образом белковую пищу и фрукты. В этом смысле предпочтителен ананас, содержащий расщепляющий белки фермент бромелайн. Диетолог советует есть фрукт после трапезы - вопреки распространенному мнению о том, что фрукты лучше употреблять перед основным приемом пищи.

- Фрукты можно есть в любое время. И, кстати, есть данные, что они могут принести пользу при употреблении их и во время основного приема пищи. Например, в таком режиме фрукты с витамином С помогают хорошо усваивать железо, - отметил Энкарни Перес.