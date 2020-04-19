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Рубрика: В мире

Заразный союзник

Станут ли разбросанные по всему миру военные базы США новыми очагами коронавируса
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
Пентагон объявил о продлении запрета на передислокацию американских войск внутри и за пределами США вплоть до 30 июня. Как сообщило издание Military Times, такое решение шеф оборонного ведомства Марк Эспер принял в целях остановки стремительного распространения эпидемии коронавируса в войсках. К настоящему моменту с этим диагнозом слегли уже более 3 тысяч "звездно-полосатых" солдат и офицеров, а также 2 тысячи их родственников. Но сколько опасной инфекции зараженные COVID-2019 американские военные успели передать гражданам стран, любезно предоставивших свои территории под военные базы США, подсчитать едва ли возможно.
Солдат в Нью-Йорке отправили охранять пункты сдачи анализов, ведь пандемия фактически парализовала операции ВС США. Фото: GettyImages Солдат в Нью-Йорке отправили охранять пункты сдачи анализов, ведь пандемия фактически парализовала операции ВС США. Фото: GettyImages
Солдат в Нью-Йорке отправили охранять пункты сдачи анализов, ведь пандемия фактически парализовала операции ВС США. Фото: GettyImages

Известно, что Вашингтон располагает 800 военными объектами на территории 70 стран по всему миру. На этих базах на ротационной основе дислоцируются от 160 до 200 тысяч военнослужащих США, количество заболевших COVID-2019 среди которых, похоже, растет по экспоненте. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из принятого в начале апреля Пентагоном решения засекретить детальные данные о распространении коронавирусной инфекции среди военнослужащих "по соображениям операционной безопасности". "Мы не станем сообщать общее количество индивидуальных случаев (заражения) в конкретных подразделениях, базах или командованиях", - заявила 1 апреля официальный представитель оборонного ведомства США Алисса Фара. Еще раньше - в середине марта - Пентагон запретил своим сотрудникам, дислоцированным в охваченных пандемией коронавируса странах, все поездки в США. Исключения в рамках ротации допускались лишь в исключительных случаях. Возникает вопрос, зачем это было сделано? Очевидно для того, чтобы не завести инфекцию домой, "в метрополию", где к настоящему времени заболели уже 735 тысяч американцев, а 39 тысяч погибли.

Фото: REUTERS
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С учетом того, что только в наиболее пострадавшей от пандемии COVID-2019 Италии расквартированы 12 тысяч солдат "дяди Сэма", а в борющейся с эпидемией коронавируса Германии все 35 тысяч, нетрудно себе представить и степень проникновения этой болезни в ряды американских войск. Показательным в этой связи стало массовое заражение экипажа авианосца "Теодор Рузвельт", на котором коронавирусную инфекцию обнаружили более чем у 600 матросов и офицеров. Официально минобороны США на текущий момент подтвердило гибель от этого заболевания лишь 19 своих военнослужащих.

Еще в середине марта Пентагон запретил своим сотрудникам, дислоцированным в охваченных пандемией странах, все поездки в США

Но если вспомнить о математических моделях прогнозирования пандемии ученых-вирусологов и принять во внимание нетранспарентность Пентагона относительно масштабов эпидемии в ВС США, серьезные вопросы должны возникнуть у тех стран, что вольно или вынужденно "приютили" американские войска на своей территории. Так, только на Ближнем и Среднем Востоке дислоцированы более 60 тысяч американских военных, из них 14 тысяч в Афганистане, по 13 тысяч в Катаре и Кувейте, 7 тысяч в Бахрейне, по 5 тысяч в Ираке и ОАЭ, около 3 тысяч в Иордании. В случае серьезной вспышки пандемии в таких "ограниченных контингентах" нетрудно представить, что вся нагрузка ляжет на национальные системы здравоохранения этих стран, и без того загруженные собственными больными атипичной инфекцией.

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