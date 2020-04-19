Трубоукладчик "Академик Черский" направился в Египет

Очередным пунктом назначения трубоукладчика "Академи Черский" - основного претендента на достройку газопровода "Северный поток-2" в Балтиском море - стал Порт-Саид а Египте. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на портал Myshiptracking.

По информации портала MarineTraffic.com, 19 апреля "Академик Черский" покинул Лас-Пальмас на Канарских островах и направился в Порт-Саид в Египте, куда должен прибыть 30 апреля.

Заход российского трубоукладчика в Порт-Саид слабо увязывается с надеждами на следование судна в Балтийское море, но делать выводы пока преждевременно.