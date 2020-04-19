В барнаульском зоопарке появился сказочный персонаж

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" открыли памятник Курочке Рябе. Открытие прошло в дистанционном режиме и было приурочено к празднику Светлой Пасхи. Памятник сказочной несушке отлили на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. А летом в "Лесной сказке" появится фигура еще одного сказочного персонажа - Кота Ученого.

О памятнике "РГ" рассказал директор зоопарка Сергей Писарев:

- Прототипом барнаульской Курочки Рябы стала курочка, которая живет в нашем зоопарке. Она черно-белого цвета - таких в народе испокон веков звали Пеструшками или Рябушками. Курочка жизнедеятельная, шустрая, исправно несет яйца. Когда режим карантина для нашего зоопарка закончится, в первые же выходные дни мы проведем торжественное открытие памятника с обязательным участием Рябушки.

Сергей Писарев говорит, что завести в "Лесной сказке" свою Курочку Рябу он решил после того, как увидел в московском зоопарке скульптуру авторства Зураба Церетели.

- Ряба, сделанная Церетели, больше похожа на летящего переполошившегося петуха, а барнаульский памятник, решили мы у себя, пусть будет более традиционным. Я связался с директором Каслинского завода Владимиром Киселевым - нашим земляком и большим другом "Лесной сказки". Он дал добро на изготовление памятника. Работал над ним Евгений Барков, 32-летний скульптор из Санкт-Петербурга. В декабре нам доставили чугунную скульптуру, но зима на Алтае выдалась очень снежная, и мы решили сделать открытие весной. Приурочили его к Пасхе - очень светлому празднику для нашего народа. Сказка про Курочку Рябу - одна из первых, которую мы слышим в детстве. Правда, из-за эпидемии коронавируса пришлось проводить открытие в дистанционном формате.

Памятник курочке, снесшей золотое яичко, установлен на месте летней сцены, которую перенесли вглубь разросшегося в последние годы зоопарка. Рядом с ним установлены красивые скамейки, также отлитые на Каслинском заводе.

Режим самоизоляции, введенный для жителей Барнаула, наложил свой отпечаток на жизнь обитателей зоопарка.

- Наши питомцы, как и горожане, живут теперь в очень спокойном режиме и так же, как и мы, набирают в весе, - смеется Писарев. - Реагировать им не на кого - едят, спят. Особенно скучают по посетителям все кошки - большие и малые. Белый тигр Маяк вообще дуреет от недостатка внимания. Другие подопечные тоже скучают. Лебедь Жора очень рад, когда я к нему заглядываю.

Появление такого памятника символично для "Лесной сказки", выросшей из маленького зооуголка, в котором на момент его регистрации в 1995 году жили два кролика и две курочки. Сейчас в зоопарке более трех сотен животных и птиц, среди которых 16 краснокнижных, в частности, муфлон, эму, розовые пеликаны, парочка гималайских медведей, семья камышовых котов, у которых недавно появилось потомство, дальневосточный леопард Елисей.

Летом в зоопарке появится Кот Ученый. Он сделан алтайскими мастерами в технике кованого железа. Памятник почти готов - для Кота осталось выковать "златую" цепь.