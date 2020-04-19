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Рубрика: В мире

В Южной Корее выздоровели 75 процентов заразившихся COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: EPA/YONHAP Фото: EPA/YONHAP
Фото: EPA/YONHAP

Южная Корея продолжает демонстрировать заметные успехи по части борьбы с COVID-19. За прошедшие сутки число новых зараженных составило уже менее десяти человек, а выздоровело три четверти всех инфицированных. Страна вернулась к показателям, которые были до начала вспышки во второй половине февраля.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Как сообщили на брифинге представители министерства здравоохранения Республики Корея (РК), количество новых зараженных составило всего лишь восемь человек. Это самый лучший показатель за последние два месяца. При этом выздоровели 105 человек, а умерли двое.

Всего в РК коронавирус обнаружен у 10 тысяч 661 человека, из которых выздоровели 8042, а скончались 234 человека. Получается, что 75,4 процента зараженных сумели победить вирус, а смертность остается на низком уровне - 2,19 процента.

Вместе с тем, правительство призывает сограждан не расслабляться раньше времени и продолжать соблюдать условия "социального дистанцирования", избегая в первую очередь массовых встреч и скоплений народа.

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