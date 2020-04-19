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19.04.2020 12:48
Рубрика: В мире

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Текст: Александр Гасюк
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение. Как передает ТАСС, об этом специалист заявил в интервью Центральному телевидению Китая.

"Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус", - пояснил Чжимин. Он также подчеркнул, что коронавирусная инфекция никак не могла "вырваться наружу" из Уханьского института вирусологии благодаря строгой системе управления, а также жесткому регламенту проведения исследований.

Ученый пояснил, почему возникли подобные слухи. По его словам, у многих возникла ассоциация с тем, что институт вирусологии и лаборатория с наивысшим уровнем биологической защиты (BSL-4) находятся в Ухане. Напомним, что именно этот многомиллионный город и административный центр китайской провинции Хубэй стал изначальным источником происхождения коронавируса. Официальная версия Пекина заключается в том, что очагом инфекции стал городской рынок морепродуктов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Американский сенатор Том Коттон уже давно заявил, что вирус появился из Уханьского института вирусологии. После этого газета The Washington Post и два других журналиста написали о том, что вирус появился из уханьской лаборатории", - сказал Юань Чжимин. По его словам, такие заявления "преследуют собственные цели: отвлечь внимание и помешать нашим мерам по борьбе с эпидемией, а также научно-техническим работам".

Действительно, журналист The Washington Post Джош Рогин (Josh Rogin) 14 апреля опубликовал материал, в котором сослался на оказавшиеся в его распоряжении документы Государственного департамента США. В них сообщается, что в 2018 году американские дипломаты несколько раз посещали Уханьский институт вирусологии, в котором в это время шли активные исследования коронавируса летучих мышей и возможности его передачи людям. Итогом посещения стали два сообщения дипмиссии США в КНР в Вашингтон о выявленных недостатках в организации исследовательской работы китайскими специалистами, а также о потенциальных угрозах в области здравоохранения. Тогда эти телеграммы оставили без внимания. Однако в настоящее время в Белом доме детально изучают всю поступившую два года назад дипломатическую переписку в рамках начатого расследования причин вспышки COVID-2019, пишет Рогин.

Между тем, в самом Уханьском институте вирусологии указали на то, что высокий уровень обеспечения биологической безопасности в его лабораториях широко признается зарубежными специалистами. "Если говорить о лаборатории, например, если кто-то говорит о том, что лаборатория плохо управляется, то глава Галвестонской национальной лаборатории в США четко дал понять, что наша лаборатория не уступает аналогичным лабораториям в Европе и США и что там такие же строгие меры", - заявил Юань Чжимин.

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