Министерство финансов РФ объявило о создании трех новых департаментов.

В ведомстве появился департамент имущественных отношений, его возглавил Андрей Воронцов.

Среди основных задач департамента - реализация полномочий собственника имущества, регулирование порядка учета имущества в государственной и муниципальной собственности, реализация прав Российской Федерации по приватизации государственного и муниципального имущества.

Новый департамент будет распоряжаться (в том числе посредством продажи на торгах) изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства, а также участвовать в контроле и координации работы Росимущества, которое находится в ведении министерства финансов.

Департамент налоговой политики минфина возглавил Данил Волков. Структура будет заниматься выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере налогов.

Департамент таможенной политики и регулирования алкогольного рынка минфина возглавил Никита Золкин. Он займется выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере таможенной деятельности и алкогольного рынка.