В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты

Колебания цен на продукты в России очень не существенные, серьезных изменений не зафиксировано. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".

Он уточнил, что сейчас возможно постепенный рост цен на импортные товары из-за разницы в курсах валют и тенденциях на мировых рынках. Причины повышения в этом случае связаны с другими странами, где Россия закупает продукцию. Например, в России не выращивается кофе, а чай выращивается только в Краснодарском крае и то очень в несущественных объемах, пояснил министр.

В отношении прекращения поставок в Россию товаров из других стран, Мантуров сказал, что это касается непродовольственных товаров. По его словам, в Россию, а также из России, прекратились поставки средств индивидуальной защиты, медицинской техники, которая требуется для борьбы с коронавирусом. При этом поставки комплектующих для производства аппаратов искусственной вентиляции легких, в Россию продолжаются и идут из разных стран, подчеркнул глава Минпромторга.