Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавируса, пополнили торговля автомобилями, одеждой и обувью, а также музеи и зоопарки.

Кабинет министров продолжает внимательно наблюдать за состоянием экономики, терпящей убытки от принятых мер для нераспространения новой инфекции, и дополнять план действий, чтобы смягчить негативный эффект для бизнеса. Отрасли, требующие особого внимания, вошли в специальный список, и он продолжает расширяться.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о включении в перечень новых сфер, относящихся к розничной торговле непродовольственными товарами, в частности, автомобилями и другими автотранспортными средствами, мотоциклами, запчастями, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью. Кроме того, раздел "Культура, организация досуга и развлечений" дополнили музеи и зоопарки.

Помощь бизнесу - это еще и попытка сохранить рабочие места. Кто в кризис все-таки лишится заработка, получит, как и требовал президент, максимальное пособие по безработице. Для граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными начиная с 1 марта, ежемесячные выплаты в апреле - июне составят 12 130 рублей. Исключением станут работники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины и другие провинности, предусмотренные законодательством.

Этим же постановлением глава кабинета министров утвердил дополнительную меру поддержки для потерявших работу родителей с несовершеннолетними детьми. Для них в апреле - июне вводится выплата по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка.

На пособия в рамках нового постановления правительства потребуется 33,36 миллиарда рублей.

Еще более 21 миллиарда рублей будет выделено из бюджета Фонда социального страхования для оплаты больничных работающим пенсионерам, для которых режим самоизоляции автоматически будет действовать пока до конца апреля.

- Выплаты по этим больничным листам получат около двух миллионов человек, - сообщил Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава правительства продлил действие особого порядка выдачи больничных листов этой категории граждан - до 30 апреля включительно. Работодатели обязаны предоставить в ФСС списки сотрудников, которым положены такие бюллетени. Больничные листы могут оформляться дистанционно.

В ежедневном режиме по всей стране ведется подготовка системы здравоохранения к приему потенциальных пациентов с коронавирусной инфекцией. Премьер-министром подписано распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных медицинских организаций, которые будут помогать больным.

- Таких клиник по всей стране будет более 60. В них дополнительно развернут 45 тысяч коек, - подчеркнул Мишустин.

На их оснащение субъектам Федерации и федеральным органам исполнительной власти выделено более 36 миллиардов рублей. Глава правительства попросил губернаторов, руководителей министерств и ведомств организовать работу так, чтобы средства были освоены эффективно.

"Очень важно, чтобы до медицинских учреждений можно было доехать удобно и быстро, - также отметил Мишустин. - Для этого нужно максимально оперативно привести в порядок или построить заново дороги, которые ведут к медучреждениям". По его словам, более 800 таких магистралей включены в программы модернизации в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Часть из них уже отремонтирована. "Важно в максимально короткие сроки завершить эту работу", - поставил задачу Мишустин.

Более 21 миллиарда рублей будет выделено из бюджета Фонда социального страхования для оплаты больничных работающим пенсионерам

Дважды в неделю все сводные данные по коронавирусу будут поступать в правительство: о диагностике и тестировании граждан для своевременного выявления заболевших, о количестве коек, которые регионы разворачивают в своих больницах, об оснащении медицинских организаций оборудованием для лечения заболевших. "Эти сведения позволят без промедления реагировать на изменение ситуации и направлять ресурсы туда, где они особенно нужны", - рассчитывает премьер-министр.

Сбором и обобщением информации займутся министерство здравоохранения и министерство промышленности и торговли. Лично контролировать работу будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Тем временем

Московскому эндокринному заводу выделено более 273 миллионов рублей на закупку 1500 упаковок незарегистрированной в России пэгаспаргазы для оказания медицинской помощи детям с особо тяжелой патологией. Лекарство с торговым наименованием "Онкаспар" используется, в частности, при лечении острого лимфобластного лейкоза. Распоряжением правительства премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству здравоохранения не позднее 5 рабочих дней со дня получения от предприятия соответствующего заявления обеспечить выдачу разрешения на ввоз препарата.