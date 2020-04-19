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19.04.2020 20:23
Рубрика: Власть

Сферы внимания

Кабинет министров расширяет круг помощи пострадавшим на фоне коронавируса
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавируса, пополнили торговля автомобилями, одеждой и обувью, а также музеи и зоопарки.
Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Кабинет министров продолжает внимательно наблюдать за состоянием экономики, терпящей убытки от принятых мер для нераспространения новой инфекции, и дополнять план действий, чтобы смягчить негативный эффект для бизнеса. Отрасли, требующие особого внимания, вошли в специальный список, и он продолжает расширяться.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о включении в перечень новых сфер, относящихся к розничной торговле непродовольственными товарами, в частности, автомобилями и другими автотранспортными средствами, мотоциклами, запчастями, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью. Кроме того, раздел "Культура, организация досуга и развлечений" дополнили музеи и зоопарки.

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Помощь бизнесу - это еще и попытка сохранить рабочие места. Кто в кризис все-таки лишится заработка, получит, как и требовал президент, максимальное пособие по безработице. Для граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными начиная с 1 марта, ежемесячные выплаты в апреле - июне составят 12 130 рублей. Исключением станут работники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины и другие провинности, предусмотренные законодательством.

Этим же постановлением глава кабинета министров утвердил дополнительную меру поддержки для потерявших работу родителей с несовершеннолетними детьми. Для них в апреле - июне вводится выплата по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка.

На пособия в рамках нового постановления правительства потребуется 33,36 миллиарда рублей.

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Еще более 21 миллиарда рублей будет выделено из бюджета Фонда социального страхования для оплаты больничных работающим пенсионерам, для которых режим самоизоляции автоматически будет действовать пока до конца апреля.

- Выплаты по этим больничным листам получат около двух миллионов человек, - сообщил Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава правительства продлил действие особого порядка выдачи больничных листов этой категории граждан - до 30 апреля включительно. Работодатели обязаны предоставить в ФСС списки сотрудников, которым положены такие бюллетени. Больничные листы могут оформляться дистанционно.

В ежедневном режиме по всей стране ведется подготовка системы здравоохранения к приему потенциальных пациентов с коронавирусной инфекцией. Премьер-министром подписано распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных медицинских организаций, которые будут помогать больным.

- Таких клиник по всей стране будет более 60. В них дополнительно развернут 45 тысяч коек, - подчеркнул Мишустин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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На их оснащение субъектам Федерации и федеральным органам исполнительной власти выделено более 36 миллиардов рублей. Глава правительства попросил губернаторов, руководителей министерств и ведомств организовать работу так, чтобы средства были освоены эффективно.

"Очень важно, чтобы до медицинских учреждений можно было доехать удобно и быстро, - также отметил Мишустин. - Для этого нужно максимально оперативно привести в порядок или построить заново дороги, которые ведут к медучреждениям". По его словам, более 800 таких магистралей включены в программы модернизации в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Часть из них уже отремонтирована. "Важно в максимально короткие сроки завершить эту работу", - поставил задачу Мишустин.

Более 21 миллиарда рублей будет выделено из бюджета Фонда социального страхования для оплаты больничных работающим пенсионерам

Дважды в неделю все сводные данные по коронавирусу будут поступать в правительство: о диагностике и тестировании граждан для своевременного выявления заболевших, о количестве коек, которые регионы разворачивают в своих больницах, об оснащении медицинских организаций оборудованием для лечения заболевших. "Эти сведения позволят без промедления реагировать на изменение ситуации и направлять ресурсы туда, где они особенно нужны", - рассчитывает премьер-министр.

Сбором и обобщением информации займутся министерство здравоохранения и министерство промышленности и торговли. Лично контролировать работу будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Тем временем

Московскому эндокринному заводу выделено более 273 миллионов рублей на закупку 1500 упаковок незарегистрированной в России пэгаспаргазы для оказания медицинской помощи детям с особо тяжелой патологией. Лекарство с торговым наименованием "Онкаспар" используется, в частности, при лечении острого лимфобластного лейкоза. Распоряжением правительства премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству здравоохранения не позднее 5 рабочих дней со дня получения от предприятия соответствующего заявления обеспечить выдачу разрешения на ввоз препарата.

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