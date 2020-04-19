Владимир Путин поздравил православных и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение, с праздником Пасхи. Большая часть речи президента была посвящена противодействию коронавирусной инфекции. "Все будет хорошо с Божьей помощью", - заявил он в видеообращении. Все меры по защите людей от коронавируса принимаются, работа идет на опережение. Ситуация под контролем.

Пасхальную ночь глава государства впервые за долгое время провел не в храме Христа Спасителя. Президент поставил свечку в часовне на территории своей резиденции. Также Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси обменялись поздравлениями.

Глава государства записал поздравление гражданам из дома, в неформальной обстановке, без галстука. Путин сидел у камина, на столике рядом стоял чайник, кулич, творожная пасха и крашеные яйца - традиционная пасхальная трапеза. Также рядом было видно икону. В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, необходимых для борьбы с распространением коронавируса, отметил глава государства. "Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы", - продолжил он. И для этого все есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения, сказал президент.

"Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение", - заверил граждан Владимир Путин.

Меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. И они есть. "Мы их используем - рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении", - констатировал Путин.

Мы знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации

"Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой", - отметил Путин и поблагодарил тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним, тем, кто в ней нуждается. "Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания", - уверен он.

Многовековые традиции пасхального праздника помогут и поддержат каждого, укрепят надежду и веру, заявил президент: "Потому что Пасха, Воскресение Христово - это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни". "У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью", - отметил глава государства.

Между тем

Пасха дома

Впервые православные христиане отметили праздник Воскресения Христова, или Пасху, не в храмах, а дома. Из-за режима самоизоляции, введенного в России по причине эпидемии коронавируса, патриаршая служба прошла без прихожан. В ней приняло участие только ограниченное число представителей духовенства, певчих и тех лиц, чье присутствие на богослужении необходимо.

Так Русская православная церковь пошла навстречу настоятельным рекомендациям главного санитарного врача Москвы, который предписал духовенству Москвы и Московской области проводить богослужения без участия прихожан. Также подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви по всей стране.

Духовенству в этих условиях, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, "должно ежедневно молиться о болеющих и тех, кто находится под страхом смертным, кто преодолевает тяготы болезней, молиться о тех, кто, не будучи больным, и, дай Бог, чтобы болезнь к ним не прикоснулась, тем не менее подавляются страхом. Верим, что молитва Церкви многое может".

Также Патриарх сказал, что молитва и участие в богослужении онлайн помогут верующим перенести "дни вынужденной скорби, принесут радость победы над своими слабостями и помогут увидеть ясную и спасительную перспективу движения навстречу Богу".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе РПЦ и подтвердили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы, не более одной тысячи человек пришли на пасхальные службы в храмы и церкви Москвы. Еще примерно около тысячи человек приняли участие в богослужениях в храмах Подмосковья. Как и в случае с Москвой, это были люди, без которых службы были бы невозможны.

- Информация о том, что было много людей на богослужениях, это неправда, - говорит руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. - Наоборот. Москвичи повели себя добросовестно и откликнулись на просьбы властей, а также на то, о чем просил Патриарх Кирилл - чтобы все молились дома. Мы в который раз убедились в том, что люди понимают, что такое эпидемия. И действительно, проявили разум и осторожность. Пасха дома, да, это вынужденно, но это еще и по-человечески ответственно и зрело.

Ранее на проповеди в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих и далее оставаться дома, и далее смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. "Только так можно дойти до радости побед над своими слабостями и страхами", - сказал Патриарх Кирилл.

Подготовил Владимир Емельяненко