Демограф: после эпидемии Россию ждет всплеск рождаемости

Эпидемия коронавируса изменит демографические показатели в России, которую могут ожидать в этом плане сюрпризы.

О возможном сценарии развития ситуации на радио Sputnik рассказала завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина.

По мнению демографа, прежде всего, скажется то, что новая коронавирусная инфекция появилась в России позже, чем в других странах, и катастрофического количества жертв с помощью предпринятых мер удалось избежать.

Но есть негативный момент - в стране растет потребление алкоголя, который некоторые граждане используют для дезинфекции, и в связи с этим может увеличиться смертность.

В тоже время у самоизоляции есть и существенный плюс - после кратковременного падения рождаемости последует его всплеск.

- Это не первое массовое бедствие, которое случалось в мире. Кое-какие данные накоплены, и они показывают, что в течение первого года после карантина часто наблюдается всплеск рождаемости, - считает Халтурина.

Как уточняет демограф, зачатие, как правило, происходит не во время, а после того, как беда миновала: люди переосмысливают свою жизнь и начинают больше ценить вечные ценности.