Запуск спутников связи "Экспресс" отложен из-за брака в "Протоне"

Запуск спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся с космодрома Байконур в марте, отложен на июль из-за необходимости заменить бракованные детали в ракете-носителе "Протон-М".

"Это был действительно брак при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области​​​. Это 2015-16 годы", - подтвердил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Рогозина, определенная доработка ракет "Протон" пройдет в течение этого года. "Это не смертельно, ничего страшного, это не скажется на пусковой кампании. Только на четыре месяца нам пришлось сдвинуть один пуск - должен был быть в марте, проведем его летом", - пояснил глава "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что запуск "Экспресс-80" и "Экспресс-103", созданных компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева", отложен на неопределенный срок". Подготовка к запуску на космодроме Байконур была приостановлена в связи с тем, что выявлен брак комплектующих ракеты-носителя "Протон-М". "При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс", - так прокомментировал ситуацию генеральный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко. Устранение дефектов будет произведено непосредственно на Байконуре.

Напомним: старт планировался на 31 марта. Причем в расписании космических пусков этот - первый для "Протона" в нынешнем году.