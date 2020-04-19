Губернатор Эндрю Куомо разрешил жителям штата Нью-Йорк вступать в брак по видеосвязи.

В офисе губернатора рассказали, что новый указ позволит организовывать церемонии бракосочетания онлайн, а также удаленно получать свидетельство о заключении брака. Куомо объяснил свой указ желанием устранить любые препятствия на пути желающих создать семью: из-за карантинных ограничений в штате заметно снизилось число регистрируемых браков, при этом разводов стало больше. Пандемия сулит перемены в том, как американцы развивают романтические отношения. В первые недели карантинных мер различные онлайн-платформы для знакомств сообщили о резком падении активности пользователей, ведь те больше не могли назначить свидание вживую. Но по мере того, как американцы приспосабливаются к изоляции, налицо бум первых свиданий по видеочатам. Для совместного времяпрепровождения, по данным романтического сервиса OkCupid, примерно 31 процент пользователей хотели бы вместе сыграть в игру, 29 процентов - виртуально поужинать или пропустить пару бокалов вина, 25 процентов выбирают простой видеочат, а еще 15 процентов устраивают совместный просмотр кино.