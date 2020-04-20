Власти Австралии обяжут Google и Facebook платить за публикуемый на их платформах контент из местных СМИ.

Как объяснил казначей страны Джош Фрайденберг, подобные меры восстановят справедливость и сделают так, чтобы авторы опубликованных материалов получали деньги за свою работу. Особенно это важно сейчас, когда из-за пандемии, вызвавшей обвал доходов от рекламы, многие медиа терпят колоссальные убытки или вовсе закрываются. По словам Фрайденберга, и Google, и Facebook будут отчислять в пользу СМИ либо часть выручки от количества просмотров контента, либо часть стоимости самого контента. Какой из этих двух вариантов будет воплощен в жизнь, экспертам еще предстоит обсудить. До конца июля австралийские власти обязались представить черновик обязательного "кодекса поведения" для местных СМИ и обоих интернет-гигантов. Ожидается, что в этом кодексе будет прописано, какой новостной контент будет подвергаться действию новых правил и какое наказание понесет Google и Facebook в случае неповиновения.