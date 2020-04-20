Банк ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5%. Сделка в рамках новой программы госсубсидирования прошла в Барнауле. Клиент приобрел квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

Ипотеку по льготной ставке в 6,5% можно будет оформить до 1 ноября. Кредит должен направляться на покупку жилья в новостройке. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 млн рублей - в других регионах. Помимо ВТБ, еще три банка открыли прием заявок на ипотеку по ставке 6,5%. С 20 апреля получить ее можно в Промсвязьбанке, Альфа-банке и банке ДОМ.РФ.

Выдача кредитов начнется после публикации постановления правительства об утверждении условий программы, говорит зампредседателя правления банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. До этого можно получить предварительное решение о предоставлении льготной ипотеки. Подать заявку на ипотеку в банк ДОМ.РФ можно онлайн.

Через интернет принимают заявления на льготный ипотечный кредит и в Альфа-банке. Для этого не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Промсвязьбанк в дополнение к госсубсидиям опустил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая.