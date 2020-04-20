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20.04.2020 16:46
Рубрика: Экономика

Бесснежная зима грозит снижением "урожая" рыбы

Текст: Татьяна Карабут

В условиях маловодья российские рыбаки рассчитывают на бесперебойную работу водохранилищ. Только с помощью оптимальной подачи воды из них удастся заполнить нерестилища, вырастить молодь и минимизировать потери рыбы.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Этой весной в водохранилищах недостаточно запаса воды для благополучного нереста рыбы, сетует предправления ассоциации "Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства" (Росрыбхоз) Василий Глущенко. Особенно это актуально для Северного Каспия. Из-за ранней весны сбросы воды из водохранилищ уже идут, нерест рыбы начался, но вода холодная, и рыба (вобла, лещ, красноперка, сазан) не выходит из мелководья Каспия. Поэтому нерест пока немассовый. В этих условиях, по словам Глущенко, важно грамотно распорядиться ограниченными водными ресурсами - сбросы воды не должны быть большими, но возрастающими, их пик должен прийтись на начало мая. Это позволит рыбе успешно дойти до нерестилищ, осуществить нерест и даст возможность вырасти молоди. Если израсходовать весь небольшой объем воды сейчас, вода быстро сойдет, и "икра просто останется на траве", поясняет Василий Глущенко.

По прогнозу Росгидромета, приток воды в водохранилища на Волге и Каме ожидается в апреле на уровне 50-80% нормы, во втором квартале - 65-80% нормы (103-127 км3 при норме 159 км3). Расчетный объем спецпропуска в 2020 году составляет 95,5 км3 (при средних параметрах в предыдущие годы 115-125 км3), говорят в Росводресурсах. Однако в ведомстве заверяют, что накопили в водохранилищах каскада максимальное количество воды и вододефицита не допустят.

Там рассказали, что сбросной расход Волгоградского гидроузла с 13 по 17 апреля составлял 25 тыс. м3/с со снижением до 18 тыс. м3/с к 21 апреля и далее до 16 м3/с. По расчетам ведомства, такой расход позволит заполнить Волго-Ахтубинскую пойму, каналы, ерики и создать условия для "рыбохозяйственной полки" - наиболее благоприятного водного режима для нереста рыбы в низовьях Волги.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Росгидромет

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