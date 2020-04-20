Благодаря мерам против COVID удалось раньше остановить эпидемию гриппа

Введенные по всему миру жесткие меры против коронавирусной инфекции позволили раньше предполагаемого срока остановить сезонную эпидемию гриппа, сообщает Reuter's со ссылкой на медицинские центры ЕС.

Обычно сезонная вспышка гриппа длится в северном полушарии с октября до середины мая, при этом количество жертв гриппа сравнимо с пандемией коронавируса. Так, замой 2017-18 годов только в Европе от инфлюэнцы скончались 152 тысячи человек.

Однако в 2020 году сезон гриппа закончился раньше. При этом в нынешнем году интенсивная терапия в 11 странах Европы понадобилась 4 тысячам человек, что вдвое меньше, чем обычно. Ученые связывают это с антикоронавирусными мерами, такими как социальное дистанцирование и ношение масок.

Однако раннее прекращение эпидемии гриппа создает трудности для южного полушария, где наступает зима и заболевание как раз начинается. Обычно вакцина против сезонного гриппа создается на основе штаммов, выявленных в северном полушарии, но в нынешнем году собранного материала может оказаться недостаточно.