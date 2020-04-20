Благодаря мерам против COVID удалось раньше остановить эпидемию гриппа

Новости

Британец решил провести карантин на необитаемом острове 18:34
Финансовые поступления нотариусов сократились на 80 процентов 18:33
Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и нефтяной рынок 18:24
Уголовное дело о фейках про число умерших от Covid-19 возбудили в Москве 18:23
В КБР зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 18:20
В Беларуси число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч 18:19
Мошенники выманили у москвички 2 млн за "лечение" ребенка 18:18
Архангельские врачи получат доплаты в размере до 266 тысяч рублей 18:15
Мурашко: Борьба с коронавирусом идет по полувоенному сценарию 18:15
Осужденному за участие в незаконных митингах снизили наказание 18:12
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса 18:04
В Эфиопии легенды привели археологов к таинственному сооружению 17:56
Минобороны Беларуси оценило возможность проведения парада Победы 17:50
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник "Локомотива" 17:49
Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ 17:48
Главную роль в "Докторе Кто" могли сыграть Иэн Маккелен и Джуди Денч 17:46
Омские айтишники начали печатать для врачей маски на 3D-принтерах 17:45
Режиссер "Отряда самоубийц" извинился за сексуальность Харли Квинн 17:31
Петербургские ветераны начали получать выплаты к 75-летию Победы 17:28
В ВОЗ надеются, что пандемия COVID-19 в Москве замедлится 17:27
Парламент Индии возобновляет работу 17:16
Воронежец выиграл в лотерею 8 миллионов рублей, не угадав ничего 17:14
В Керженском заповеднике задержали нарушителей режима самоизоляции 17:06
Миронов предложил прекратить удаленное обучение в российских школах 17:04
Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
20.04.2020 16:56
Рубрика: Общество

Благодаря мерам против COVID удалось раньше остановить эпидемию гриппа

Текст: Константин Волков

Введенные по всему миру жесткие меры против коронавирусной инфекции позволили раньше предполагаемого срока остановить сезонную эпидемию гриппа, сообщает Reuter's со ссылкой на медицинские центры ЕС.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Академик Чучалин рассказал об использовании гелия при лечении коронавируса

Обычно сезонная вспышка гриппа длится в северном полушарии с октября до середины мая, при этом количество жертв гриппа сравнимо с пандемией коронавируса. Так, замой 2017-18 годов только в Европе от инфлюэнцы скончались 152 тысячи человек.

Однако в 2020 году сезон гриппа закончился раньше. При этом в нынешнем году интенсивная терапия в 11 странах Европы понадобилась 4 тысячам человек, что вдвое меньше, чем обычно. Ученые связывают это с антикоронавирусными мерами, такими как социальное дистанцирование и ношение масок.

Однако раннее прекращение эпидемии гриппа создает трудности для южного полушария, где наступает зима и заболевание как раз начинается. Обычно вакцина против сезонного гриппа создается на основе штаммов, выявленных в северном полушарии, но в нынешнем году собранного материала может оказаться недостаточно.

Общество Здоровье В мире Европа Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин сообщил об увеличении объема производства масок
Академик Чучалин рассказал, когда реально справиться с коронавирусом
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным
Нефть марки WTI упала в цене до уровня марта 1999 года
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче