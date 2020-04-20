Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 апреля

Что происходит в Ухане

Премьера документального фильма "Covid-19. Битва при Ухане" - на Первом канале. Отметим, что это именно тот фильм, который 7 апреля показывал канал Discovery ("РГ" рекомендовала его смотреть), но под другим названием - адаптированным для аудитории "первой кнопки". Лента рассказывает о том, как 23 января 2020 года Китай пошел на беспрецедентный шаг - закрыл на карантин Ухань - город, в котором проживают миллионы. Вынужденная мера давала, пожалуй, единственный реальный шанс попытаться остановить распространение вируса Covid-19. Не только в Китае, но и во всем мире. Создатели фильма получили доступ в самый большой закрытый город в мировой истории. На протяжении двух месяцев они были рядом с врачами, учеными, волонтерами и представителями городской администрации, которые вели настоящую битву с невидимым, но беспощадным врагом, уносившим ежедневно сотни жизней. Сознательность жителей Уханя помогла медикам и ученым победить в этой битве, взять вирус под контроль. В фильме представлены интервью с ведущими учеными - эпидемиологами и вирусологами, а также представителями Всемирной организации здравоохранения.

Первый канал, 26 апреля, 22:00

Лейтенант или генерал?

Премьера сериала "Жди меня" - на Первом канале 25 апреля в 13:35. Военная драма рассказывает о том, как Фронтовая бригада артистов не первый год выступает на передовой. Недавно ее ряды пополнила Шурочка, актриса из тылового театра. Первое же выступление перед бойцами приносит Шурочке успех, причем не только зрительский - в нее с первого взгляда влюбляется полковник Громов. Его внимание вдохновляет Шурочку, однако скоро она встречает молодого разведчика, лейтенанта Кольцова... В ролях: Валерия Ланская, Алексей Демидов, Артур Иванов, Виталий Коваленко, Оксана Базилевич, Алексей Гришин и другие.

Первый канал, 25 апреля, 13.35

Судьба - злодей

Премьера документального фильма "Актерские драмы. Кто сыграет злодея?" - на канале "ТВ Центр". Фашисты, враги народа, негодяи - даже советский кинематограф не мог обойтись без отрицательных персонажей. И их должен был кто-то играть. За такую "славу" актерам приходилось платить порой непомерную цену. Леонид Броневой навсегда остался "в плену" у Генриха Мюллера. Альгимантас Масюлис ненавидел фашистов, но был обречен всю жизнь "носить форму" эсэсовца. Актер Кахи Кавсадзе сыграл в советском кино одного из самых ярких злодеев - Абдуллу из "Белого солнца пустыни". Однако успех и связи не помогли ему спасти любимую жену. Из-за чего за литовским актером Альгимантасом Масюлисом после фильма "Щит и меч" закрепилось звание главного фашиста Советского Союза, хотя он их ненавидел? Почему Вадим Спиридонов всегда оправдывал своего героя Федора Савельева из "Вечного зова", и какую роковую роль это сыграло в его судьбе? Что погубило актера Алексея Жаркова, легко перевоплощавшегося в негодяя любого масштаба? В фильме участвуют: актеры Кахи Кавсадзе, Иван Агапов, Александр Филиппенко, Татьяна Борзова, Юрий Шлыков, Лариса Шахворостова, жена Вадима Спиридонова - Валентина, режиссеры Валерий Усков и Борис Бланк и другие.

"ТВ Центр", 23 апреля, 23:05.

Повезло в любви

Премьера программы "Большое кино" о создании легендарного фильма "Белое солнце пустыни" - на канале "ТВ Центр". 50 лет назад фильм режиссера Владимира Мотыля вышел в широкий прокат и сразу же стал культовым. Но сколько препятствий пришлось пройти ее создателям, чтобы картина дошла-таки до зрителей... Сейчас это почти невозможно себе представить, но фильм "Белое солнце пустыни" поначалу никому не нравился. Сценарий несколько раз переписывали, меняли кандидатов на главную роль, производство останавливали, а потом со скрипом возобновляли. В финальную версию киноначальство предложило внести столько поправок, что авторы уже почти перестали узнавать свое детище. Но в итоге фильм добрался до экрана - и почти сразу стал культовым.

Участники программы: актеры Анатолий Кузнецов, Борис Щербаков, Иван Краско, кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, кинокритик Андрей Апостолов, каскадер Александр Массарский.

"ТВ Центр", 26 апреля, 08:20

Экскурсии не выходя из дома

На телеканале "Россия К" продолжаются виртуальные экскурсии в крупнейшие музеи страны и мира. На неделе с 20 апреля у телезрителей есть возможность побывать в трех новых музеях. 20 апреля свои двери открывает один из лучших художественных музеев в Италии - Пинакотека Брера в Милане. В его коллекции хранятся работы Рафаэля, Мантенья, Карпаччо, Караваджо, Тинторетто, Беллини и многих других великих художников. Специально для проекта "Открытый музей" об истории создания Пинакотеки, устройстве этого уникального музея и его шедеврах рассказывает директор Джеймс Бредберн. Он записал видео и проведет телевизионную экскурсию прямо из своего дома. 21 апреля - экскурсия по Национальной библиотеке Брайденсе в Милане. Ее основала Мария Терезия Австрийская в конце XVIII века. Сегодня в собрании библиотеки около 1,5 миллионов томов книг, рукописей, периодических изданий, фотографий и других экспонатов. 22 апреля - Мультимедиа Арт Музей, где проходит ретроспектива классика российской фотографии Эммануила Евзерихина. О ней рассказывает куратор выставки и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. 23 апреля - снова Мультимедиа Арт Музей, где в рамках "Фотобиеннале-2020" открыта выставка Александра Слюсарева "Геометрия света". Ольга Свиблова расскажет и об этой экспозиции.

"Россия К", 20-23 апреля, 19:10

Работа с документами

На неделе с 20 апреля "Россия К" предлагает своим зрителям разнообразные по жанру и тематике отечественные и зарубежные документальные фильмы, которые будут показаны телеканале впервые. 22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. К этой дате - документальный фильм "Ленин. Живая хроника". Документальную хронику комментируют участники фильма - заведующий кафедрой истории XX-XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Девятов, сотрудник Государственного исторического музея Ольга Гранкина и кинорежиссер Владимир Хотиненко. Ведущий - историк-архивист, сотрудник Красногорского архива кинофотодокументов Виктор Баталин. Документальный фильм "Кожа, в которой мы живем" в эфире 23 апреля. Режиссер Римма Кузьмина. Этот фильм рассказывает о самом малоизученном органе человека. В фильме участвуют: искусствовед Нина Геташвили, философ Павел Тищенко, психолог Кристина Иваненко. Лента "Почему мы креативны?" в эфире 26 апреля. Режиссер Герман Васке. Своими мыслями о креативности с Васке поделился 101 собеседник, среди которых оказались Квентин Тарантино, Педро Альмодовар, Дэвид Линч, Жан-Поль Готье, Йоко Оно, Мэл Гибсон, Стивен Хокинг, Эмир Кустурица, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела, Пеле, Дэвид Боуи и многие другие.

"Россия К", 22 апреля,00:05; 23 апреля, 00:00; 26 апреля, 21:00

Шутки без сценария

На СТС - премьера экспериментального шоу "СТЕНДАП АНДЕГРАУНД" от продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова. На сцене Театра Маяковского, где проходили съемки, собрались 20 комиков с багажом самых смелых, провокационных и актуальных шуток. Идея снять стендап-шоу в камерной обстановке принадлежит Александру Незлобину, который также отвечает за режиссуру. По словам звезды СТС, для него это первый опыт съемок без заранее прописанного сценария. "Новое шоу - это объединение комиков, которые только начинают карьеру. По сути, мы создаем экосистему, в которой есть все условия для творческого роста. Хочется, чтобы ребята были с нами по любви, а не по контракту, поэтому мы с Сергеем для них не продюсеры, а, скорее, такие же коллеги по цеху", - говорит Александр Незлобин.

СТС, 26 апреля, 23:20

Защитник Астахов

Известный адвокат Павел Астахов возвращается на телеканал Dомашний в качестве телеведущего правовой программы "По делам несовершеннолетних". Программа будет выходить ежедневно по будням в 7:30. Судебное шоу "По делам несовершеннолетних" стартовало на Dомашнем в 2011 году. Шоу было создано Павлом Астаховым, однако долгое время в качестве судьи и телеведущей выступала адвокат Виктория Данильченко. Каждый выпуск посвящен истории одного правонарушения, совершенного подростком. По сюжету судья в течение выпуска разбирает реальное судебное дело и выносит приговор. Помимо обвиняемых и судьи, в студии присутствуют представитель подростка, потерпевшие, приставы, свидетели и другие причастные лица. По словам адвоката и телеведущего, он видит в программе "По делам несовершеннолетних" способ повысить юридическую грамотность населения, а также показать пути решения проблемы детской преступности.

Dомашний, 20 апреля, 7:30.

Вкусное путешествие

На канале "Кухня ТВ" - российская премьера проекта "Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда". Три страны, три шефа и… один маленький фургон. Что может пойти не так? Знаменитый Гордон Рамзи и его друзья - итальянский шеф Джино Д'Акампо и французский метрдотель Фред Сирие, - отправляются в автопутешествие по гастрономическим центрам Старого Света. На пути веселых кулинаров три страны: Италия, Франция и Шотландия. Каждый из друзей намерен рассказать об уникальных продуктах и особенностях национальной кухни, таким образом доказав гастрономическое превосходство своей родины. Поскольку в реальности сейчас такие путешествия не совершить, заблаговременно снятый проект позволит вкусно попутешествовать, не выходя из дома.

"Кухня ТВ", с 26 апреля по воскресеньям, 22.00

Виноват директор школы

Фильм "Безупречный" с Хью Джекманом в главной роли - на "Амедиатеке". - 26 апреля. Сюжет "Безупречного" основан на реальной истории директора престижной школы на Лонг-Айленде Фрэнка Тассона. Ее выпускники поступают в самые популярные университеты, родители не жалеют денег на образование своих чад, а сам Тассон невероятно обаятелен и является примером для подражания. Однако за всем этим скрывается хитрая преступная схема, которая станет достоянием общественности. Когда становится понятно, что правда вот-вот выйдет наружу, Фрэнк и администратор школы Пэм Глукин вынуждены думать о прикрытии и даже готовы пойти на самые крайние меры, чтобы защитить себя от грозящего наказания. Помимо Хью Джекмана и Эллисон Дженни в фильме снялись Рэй Романо, Джеральдин Висванатхан, Алекс Вульфф, Рафаэль Касаль и Аннали Эшфорд.

Амедиатека, с 26 апреля.

Драйв и энергия

На "МУЗ-ТВ" открылась серия собственных концертов "LIVE В КАЙФ". Это сольные и сборные концерты звезд "МУЗ-ТВ" - хэдлайнеров и фрешменов, которые умеют создавать тренды и выпускать треки, мгновенно покоряющие музыкальные чарты страны. Елена Темникова, Мари Краймбрери, Елка, Burito, Jony, Звонкий, Andro, Анна Плетнева и группа "Винтаж", группа "Дискотека Авария", Daasha вживую исполнят самые актуальные и любимые композиции. В каждом концерте "LIVE В КАЙФ" зрителя ждут специальные авторские материалы от "МУЗ-ТВ". В специальных профайлах будут раскрыты интересные факты об истории создания всем известных хитов и о рождении некоторых трендов в музыке под влиянием творчества артистов - участников проекта.

Как у вас дома?

Телеканал Кино ТВ запустил стрим "Одни дома": звезды музыкального мира и киноиндустрии в прямом эфире. Каждый вечер в 20:00 легендарный виджей MTV Александр Анатольевич и корреспондент телеканала Кино ТВ Даша Цыбульская приглашают в эфир гостей и обсуждают с ними методы выживания в условиях самоизоляции. Что смотреть, что читать, как проводить время в четырех стенах. В предыдущих выпусках уже приняли участие: Илья Найшуллер, Ирина Старшенбаум, Иван Вырыпаев, Тутта Ларсен, Антон Батагов, Ладо Кватания, Никита Кукушкин, Юлианна Караулова и многие другие. Смотреть можно на You Tube канале Кино ТВ.

Две истории

С 24 апреля - на Apple TV+ триллер "Защищая Джейкоба" и документальный фильм "История Beastie Boys". Восьмисерийный триллер "Защищая Джейкоба" рассказывает о том, как жизнь семьи рушится, после того как сына обвиняют в убийстве одноклассника. В экранизации бестселлера Уильяма Лэндея сыграли Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Мартелл. 24 апреля в онлайн-кинотеатре - первые 3 серии, остальные будут появляться в Apple TV+ раз в неделю по пятницам. Документальный фильм Спайка Джонза "История Beastie Boys" это рассказ музыкантов и давних друзей о культовой группе. Участники фильма - Майк Даймонд и Адам Хоровитц.

Apple TV+, с 24 апреля

"Спутник" летит к зрителю

Премьера фильма "Спутник" состоится 23 апреля одновременно в онлайн-кинотеатре more.tv (входит в "Национальную Медиа Группу"), видеосервисе Wink ("Ростелеком") и онлайн-кинотеатре ivi. "РГ" писала об этом проекте отдельно. Ранее кинотеатральный релиз "Спутника" был запланирован на апрель, но, в связи с введением карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и рекомендацией Минкультуры РФ кинотеатрам приостановить показы с 23 марта, создатели и продюсеры фильма приняли решение не переносить выход "Спутника" в кинотеатрах на неопределенный срок, а выпустить его в онлайн-формате. На сервисе More.tv в этот же день появится и фильм "Лед 2" Жоры Крыжовникова. На ресурсе Wink картина вышла ранее.

More.tv, Wink и Ivi с 23 апреля