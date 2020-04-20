Сроки приема документов, дополнительных испытаний и творческих экзаменов в вузах будут "привязаны" к ЕГЭ. А точнее - ко дню, когда будут объявлены результаты госэкзамена. Приказ об этом подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Приказ необычный - в нем нет четких дат, хотя буквально недавно министр заявил: последним днем подачи документов на очные бюджетные отделения будет 10 августа. Но так как эпидемиологическая ситуация пока нестабильна, все будет зависеть от Единого.

Первыми с подачей документов "отстреляются" те ребята, кто решил поступать на творческие специальности или туда, где нужно пройти дополнительные вузовские испытания. Срок завершения приема документов здесь - 9 календарных дней с официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ основного периода. 23 календарных дня после даты объявления последнего ЕГЭ в приказе дается на завершение вступительных испытаний в вузах, которые имеют право на свои экзамены. В этот же срок должен закончиться прием документов от абитуриентов, поступающих только по результатам Единого госэкзамена. У заочников, контрактников, а также магистров и аспирантов срок окончания приема документов к ЕГЭ строго не привязан. Но в любом случае не раньше, чем у остальных категорий поступающих. То есть не ранее чем через 23 дня после объявления результатов ЕГЭ.

Напомним, пока что дата старта Единого назначена на 8 июня. Но в случае развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации сроки проведения ЕГЭ могут быть сдвинуты еще раз. Окончательное решение по ЕГЭ будет приниматься после майских праздников.

Вот актуальный на сегодняшний день проект расписания: 8 июня - география, литература, информатика (ИКТ); 11 июня - русский язык; 15 июня - ЕГЭ по математике; 18 июня - история, физика; 22 июня - обществознание, химия; 25 июня - биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский); 26 июня и 29 июня - устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение"). Также указаны резервные дни по всем предметам - с 1 по 11 июля.