Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Это заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

Он сообщил, что проверился на антитела к коронавирусу и с удивлением узнал, что переболел. Как считает Мясников, он мог подцепить инфекцию во время зимнего путешествия на Филиппины. Тогда у доктора проявился кашель, но особого значения ему он не придал.

В России на данный момент выявлен 47 121 случай коронавируса.