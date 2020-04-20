Домашние животные могут заразиться COVID-19 от человека

Риск заражения COVID-19 домашних животных хозяевами вполне реален, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По его словам, такие случаи Всемирная организация здравоохранения уже фиксировала в Бельгии, Гонконге, США. Вместе с тем, доказательств обратного заражения - человека домашними животными - пока нет.

Коронавирус также может передаваться от животного к животному, говорит Савенков. Наиболее восприимчивы к COVID-19 кошки и хорьки. Тогда как собаки заражаются этой инфекцией реже. Не восприимчивы к коронавирусу куры, утки и свиньи.

Чтобы избежать риска заражения своих домашних питомцев, эксперт советует соблюдать правила гигиены. "Если вы гуляете, то нужно обязательно прийти и помыть руки, лапы ему. После контакта с животным также следует это делать", - рассказал ветеринар.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские ученые создали первую тест-систему для диагностики возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных. Тестировать предлагается в первую очередь животных, у которых наблюдаются клинические признаки заболевания или питомец находился в контакте с инфицированным человеком. Предполагается, что в первую очередь наборы для диагностики животных поступят в крупные города, где растет количество инфицированных людей, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты. С помощью новой методики будут тестировать в том числе животных-компаньонов, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.