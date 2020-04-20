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20.04.2020 18:19
Рубрика: Общество

Домашние животные могут заразиться COVID-19 от человека

Текст: Татьяна Карабут
Риск заражения COVID-19 домашних животных хозяевами вполне реален, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По его словам, такие случаи Всемирная организация здравоохранения уже фиксировала в Бельгии, Гонконге, США. Вместе с тем, доказательств обратного заражения - человека домашними животными - пока нет.
Фото: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI Фото: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
Фото: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Коронавирус также может передаваться от животного к животному, говорит Савенков. Наиболее восприимчивы к COVID-19 кошки и хорьки. Тогда как собаки заражаются этой инфекцией реже. Не восприимчивы к коронавирусу куры, утки и свиньи.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Чтобы избежать риска заражения своих домашних питомцев, эксперт советует соблюдать правила гигиены. "Если вы гуляете, то нужно обязательно прийти и помыть руки, лапы ему. После контакта с животным также следует это делать", - рассказал ветеринар.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские ученые создали первую тест-систему для диагностики возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных. Тестировать предлагается в первую очередь животных, у которых наблюдаются клинические признаки заболевания или питомец находился в контакте с инфицированным человеком. Предполагается, что в первую очередь наборы для диагностики животных поступят в крупные города, где растет количество инфицированных людей, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты. С помощью новой методики будут тестировать в том числе животных-компаньонов, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.

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